V Nemecku sa začína diskusia o vyššom zdanení motorovej nafty

dnes 15:31 -

Nemecký najvyšší kontrolný úrad žiada vyššie zdanenie motorovej nafty. Požiadavku odôvodnil nevyhnutnosťou chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Predtým s týmto návrhom prišiel predseda správnej rady Volkswagenu Matthias Müller.

Kontrolný úrad uviedol, že rozdiel medzi zdanením benzínu a motorovej nafty je malý. Ak by nafta mala primerané zdanenie v roku 2015, federálny rozpočet by dosiahol príjmy o 8 miliárd eur vyššie a ďalších 1,5 miliardy eur by priniesla daň z obratu. Úrad to uviedol v správe, ktorú zverejnil v utorok.

Spolkový minister dopravy Christian Schmidt návrhy odmietol s tým, že na zvýšenia paliva pre autá s dieselovým motormi nevidí dôvod. Rovnaké stanovisko má aj spolkové ministerstvo financií.