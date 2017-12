Ako dostať emócie a finančné limity do rovnováhy počas predvianočných nákupov

Zdroj: dailyworth

Foto:TASR/AP

dnes 0:05 -

Sviatočný čas zvyčajne pokladáme za cenný a radostný, vianočné prípravy a nákupy sú ale pre mnoho ľudí zdrojom psychickej nepohody. Tak ,ako sa blíži termín vianočných nákupov, rastie miera podráždenie, potvrdzuje najnovšia štúdia spoločností PayPal a Kantar Millward Brown. Osem z desiatich Európanov má pocit, že je toho na nich pri vyberaní darčekov v preplnených obchodoch veľa. Prevláda úzkosť pri predstave, že možno nevyberieme ten správny darček, ale aj obava, že nedokážeme udržať pod kontrolou svoj rozpočet. Medzi ďalšími faktormi, ktoré zbavujú vianočnú atmosféru radostného pocitu, respondenti uviedli dopravné zápchy a davy v uliciach.



Pre mnohých ľudí sa nastávajúce sviatky spájajú s uvedomením si svojej neblahej finančnej situácie. Je jedno či uvažujete o zimnej dovolenke, alebo chcete svojich blízkych rozmaznať darčekmi, koniec roka sa už tradične spája s vyššími výdavkami. Predvianočné nákupné šialenstvo v konzumnej spoločnosti nepozná hranice, výdavky sa ženú nad rozpočet a neraz aj na úkor zadlženia. Spotrebitelia uvádzajú, že im trvá aj niekoľko mesiacov, kým sa vyhrabú z predvianočného dlhu.



Hoci je lákavé stráviť bohaté sviatky, kedy si dožičíme viac než inokedy, netreba zabúdať na to, že po nich prichádza január a s ním aj finančné suchoty a priveľa stresu. Tomu sa ale dá vyhnúť, stačí ak urobíte zodpovedné rozumné finančné rozhodnutia už v decembri. Dostať emócie pod kontrolu nie je jednoduché, možno si v duchu poviete, že musíte byť finančne zodpovední, ale čo potom všetky tie veci, s ktorými sa Vianoce spájajú?







Stačí sa držať štyroch základných krokov:

- určenie si priorít,

- úprimný pohľad na finančné možnosti,

- otvorená debata s rodinou,

- včasné plánovanie.

Určite si priority

Ľudia, najmä však ženy, väčšinou mysli ana druhých. To platí samozrejme aj na Vianoce. Chceme dať našim deťom nádherné darčeky a rodičom zaplatiť dovolenku, akú vo svojom živote neskúsili. Odborníci ale upozorňujú, aby sme v tomto období nezabúdali na seba, teda skôr na zachovanie svojej finančnej stability. Neberte to ako povinnosť, musíte cestovať a rozdávať darčeky, záleží predsa aj na vašom finančnom zdraví, pohode, úrovni stresu a úzkosti. Splnenie nápadu o skvelej dovolenke nestojí za to, aby ste sa dostali do dlhu alebo aby vás to finančne zruinovalo. Príprava plánov na Vianoce musí zahŕňať aj váš finančný blahobyt, myslite na neho.



Reálne finančné možnosti

Pozrite sa na svoje finančné možnosti z hľadiska sviatočných výdavkov. Prikrývam sa len takou dekou, na akú mám. To platí aj v tomto prípade. Rozhodne by ste nemali nad rámec ani pod tlakom emócií. Skúste si zachovať odstup a pozrieť sa na svoje možnosti triezvo, aby ste videli, čo si v skutočnosti ešte môžete dovoliť a čo už nie. J pravdepodobné, že takéto zhodnotenie situácie bude mať tlmiaci účinok na vaše sviatočné vzrušenie, ale je lepšie si limity uvedomiť teraz, ako v januári po tom, ako ste sa zadlžili. Mnohokrát nám sviatky poskytujú falošnú predstavu o tom, čo si môžeme dovoliť, bude lepšie ak si dáme dolu ružové okuliare a vyložíme karty na stôl.





Otvorená debata s rodinou

Často sa stáva, že partneri majú rozdielne názory čo sa týka výdavkov na Vianoce. Väčšinou zbúdame na to, že Vianoce trvajú len zopár dní a je po nich. Keď skončia, ľudia hľadajú možnosti, ako zaplatiť účty. Nie je jednoduché hovoriť s rodinou na tému financií, ale je dobré pripraviť sa na očakávania ostatných. Ak sa vaša rodina zvyčajne zameriava na kupovanie darčekov, pomôže vytiahnutie mien z klobúka, čo zabezpečí, že každý kupuje len jeden darček. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je prehodnotiť to, čo pre vás nastávajúce sviatky v skutočnosti znamenajú. Pre vás a pre vašu rodinu. Nenechať sa balamútiť konzumom, že Vianoce rovná sa nákup drahých darčekov.



Plánujte vopred

Koniec roka je obdobie, keď ľudia nepočúvajú varovania a prekračujú svoje finančné možnosti. Občas sa to samozrejme stáva aj v inom ročnom období, predovšetkým vďaka letným dovolenkám. Odborníci odporúčajú myslieť na obdobie vyšších výdavkov vopred. Keď nadíde ich čas, už môžete mať čo to našetrené. Ak je to zimná dovolenka spojená s Vianocami a koncom roka, môžete si odkladať určitú sumu peňazí každý mesiac už od začiatku roka, aby úspory pokryli vaše dodatočné náklady. Naučiť sa finančnému plánovaniu v čase silného emocionálneho tlaku, si vyžaduje odhodlanie, ale v konečnom dôsledku zistíte, že mať bezpečnú finančnú základňu, je v podstate aj istou formou emocionálnej odmeny. Z dlhodobého hľadiska je to víťazstvo.