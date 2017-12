Platnosť diaľničnej známky na Slovensku sa neupraví

dnes 11:31 -

Opoziční poslanci SaS neuspeli dnes v parlamente s niekoľkými návrhmi noviel zákonov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si tak nebudú môcť zvoliť sami výhodné dodávky tepla, neupraví sa ani platnosť ročných diaľničných známok.

V prvej odmietnutej novele zákona o tepelnej energetike poslanci SaS Karol Galek, Eduard Heger a Jana Kiššová spolu s Jozefom Viskupičom (OĽaNO) presadzovali, aby si žiadatelia o stavebné povolenie mohli zvoliť výhodné dodávky tepla a aby im nemohla byť znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome.

V druhej novele o sociálnom poistení poslankyňa Natália Blahová (SaS) navrhovala zvýšiť vekovú hranicu pre získanie spôsobilosti nadobúdať práva a brať na seba povinnosti pokiaľ ide o nárok na sirotský dôchodok z doterajších 15 rokov veku oprávnenej osoby na 18 rokov veku.

Neupraví sa ani platnosť diaľničnej známky. Liberáli navrhovali odstrániť nespravodlivosť pri zakúpení ročnej známky v priebehu roka, kedy jej platnosť je výrazne menej ako jeden rok, nakoľko jej platnosť je len do januára nasledujúceho roka. Poslanci sú presvedčení, že touto zmenou by sa dosiahlo to, že motoristom by skutočne platila diaľničná známka 365 dní.