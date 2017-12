AXA štvornásobne zvýši investície do zelených projektov

dnes 10:31 -

Francúzska poisťovňa AXA v utorok oznámila, že do roku 2020 zvýši svoje investície do projektov šetrných k životnému prostrediu až štvornásobne, na 9 miliárd eur. A stiahne ďalšie investície z uhoľného priemyslu.

V roku 2015 sa spoločnosť AXA zaviazala, že do roku 2020 dosiahnu jej tzv. zelené investície 3 miliardy eur. Vzhľadom na to, že tento cieľ sa už podarilo dosiahnuť, poisťovacia skupina sa rozhodla zvýšiť na štvornásobok svoj pôvodný ciel a investovať do týchto projektov dohromady až 12 miliárd eur (do roku 2020), uvádza sa vo vyhlásení poisťovne.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento týždeň hostí summit o klimatických zmenách, na ktorom bude vyvíjať tlak na bohaté krajiny, aby zvýšili objem financií na boj s klimatickými zmenami. A vyzve investorov na celom svete, aby sa obrátili chrbtom k najväčším znečisťovateľom ovzdušia v rámci boja s globálnym otepľovaním.

Čo sa týka sťahovania investícií z uhoľného priemyslu, AXA sa zameria na spoločnosti, ktoré získavajú viac ako 30 % svojich tržieb z uhlia. A oznámila tiež, že nepoistí žiadne nové projekty uhoľných baní alebo ťažby ropy z pieskov, vrátane s tým súvisiacich ropovodov.