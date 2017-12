Trocha osvety: Prečo Bitcoin nie je mena a aký ma vlastne potenciál

Zdroj: chain.com

Dimonove slová nenechali chladného Adama Ludwina, šéfa sanfranciského startupu Chain, ktorý si kladie za cieľ prispieť rozvojom kryptografických riešení k zlepšeniu fungovania finančného systému. Dimonovi adresoval za jeho výroky otvorený list.

Veľkou chybou podľa Ludwina je, ak bitcoin a podobné technológie vnímame ako meny. Podľa neho sa skôr hodí označovať ich za novú triedu aktív, umožňujúcich pomocou technológie blockchain prevádzkovanie decentralizovaných aplikácií. Z tohto dôvodu je podľa neho správnejšie hovoriť skôr o kryptoaktívach.



Na začiatku listu priznáva, že sa kurz bitcoinu dostal do pásma bubliny, pričom treba poznamenať, že list písal v čase, kedy bitcoin nestál ani 10 tisíc USD. "Predpovedať vývoj cien kryptoaktív v krátkom horizonte je veľmi náročné, v dlhodobom horizonte bude smer kurzu kryptoaktívv udávať dopyt po decentralizovaných aplikáciách. A v tomto smere sú vyhliadky viac než zaujímavé," píše Ludwin.







Dobré meno kryptomene podľa neho nerobí ani to, že väčšina ľudí, ktorí do meny investujú, nerozumie ako vlastne funguje. Medzery v znalostiach princípov bitcoinu podľa neho majú dokonca aj technologickí experti. "Chápem, že kryptoaktíva a aplikácie založené na týchto technológiách nie sú pre každého. Problémom je zatiaľ ich rýchlosť, na druhej strane však ide o decentralizované systémy, ktoré na rozdiel od centrálne riadených aplikácií a systémov nikto nemôže narušiť alebo vyradiť z prevádzky," vysvetľuje Ludwin.





Decentralizovanými aplikáciami pritom nemusia byť výhradne platobné systémy, ako je tomu v prípade bitcoinu. V ostatnom čase bolo predstavených niekoľko služieb založených na technológiách aké využívajú kryptoaktíva, zaujímavé je napríklad decentralizované dátové úložisko Filecoin.

Luwin to nakoniec pre Jamieho zhrnul takto:

- kryptomeny, ktoré radšej nazývam kryptoaktívami, sú novou triedou aktív, ktorá umožňuje decentralizované aplikácie,

- decentralizované aplikácie umožňujú služby, ktoré už poznáme aj dnes, ako napríklad platby, úložisko alebo výpočtový výkon, ale bez centrálneho operátora týchto služieb,

- tento model je užitočný pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť cenzúre, ostatní dávajú prednosť bežným aplikáciám, pretože sú, aspoň zatiaľ, 10-krát lepšie v každej inej oblasti,



- sociálny úspech, alebo odmietnutie nových technológií je ťažké predvídať,

- v dlhodobom horizonte sa hodnota majetku v kryptoaktívach zvýši alebo zníži v závislosti od toho, nakoľko sa budú využívať decentralizované aplikácie, ktoré umožňuje,

- v krátkodobom horizonte budeme svedkami extrémnych výkyvov ceny kryptoaktív vyvolávaných predovšetkým chamtivosťou a strachom (na strane kupujúceho aj na strane emitenta),

- mnoho predajcov nových kryptoaktív v skutočnosti nevytvára decentralizované aplikácie, ale namiesto toho využíva mániu na trhu a ponúka ICO (prvotné uvedenie mincí) čo znamená, že ľudia kapitalizujú zmätok,

- nevsádzajte v dlhodobejšom horizonte proti kryptoaktívam, keď si vezmeme cenné papiere viazané na bitcoin v desaťročnom horizonte, je jasné, že sa nikam neposunú, ale decentralizované aplikácie si môžu ľahko nájsť uplatnenie, spoločne s novými formami organizácií, ktoré časom prijmeme za samozrejmosť.