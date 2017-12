dnes 19:16 -

Asi polovici z 20.000 lekární v Nemecku hrozí zánik. Uviedli to odborníci, ktorí na žiadosť spolkového ministerstva hospodárstva vypracovali na vyše 200 stránkach analýzu ich finančnej situácie.

V dokumente sa konštatuje, že v strednodobom horizonte je existenčne ohrozených 7600 hlavných lekární. K nim treba pripočítať ešte ich filiálky. Väčšina neperspektívnych lekární sa nachádza v mestách.

Odborníci navrhujú vláde, aby situáciu lekární riešila cenovou reformou. Až 2600 týchto zariadení v mestách a na vidieku nedosahuje ročne príjem ani 30.000 eur.

V analýze sa uvádza, že ak by sa mal zachovať ich súčasný počet, spolková vláda by ich mala ročne dotovať tromi miliardami eur. Navrhujú však vytvorenie fondu so 100 miliónmi eur. Z neho by sa poskytovala pomoc 2300 ohrozeným lekárňam na vidieku.

V Nemecku dochádza aj k zhoršovaniu prístupu pacientov k liekom v nočných hodinách. Autori analýzy sa postavili proti zámeru niektorých politikov, aby sa zakázala zásielková služba lekární zo zahraničia.