BCC zhoršila odhad rastu ekonomiky v tomto aj v budúcom roku

Britská obchodná komora (BCC) v pondelok zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu krajiny v tomto aj v budúcom roku. Odôvodnila to slabými výdavkami domácností aj nízkymi firemnými investíciami. A tiež menším príspevkom tzv. čistého obchodu k rastu ekonomiky v dôsledku neistoty spojenej s brexitom.

Podľa najnovšej prognózy BCC sa hrubý domáci produkt (HDP) Británie v roku 2017 zvýši len o 1,5 %, namiesto pôvodne očakávaných 1,6 %. A v budúcom roku očakáva BCC rast ekonomiky o 1,1 %, a nie o 1,2 %.

V nasledujúcom roku 2019 predpovedá lobistická skupina zrýchlenie rastu HDP na 1,3 %, čo je tiež slabší výkon ako 1,4-% rast v predchádzajúcej prognóze.

Zhoršenie prognózy podľa BCC potvrdzuje, že ekonomika Spojeného kráľovstva prechádza náročným obdobím a tempo jej rastu pravdepodobne zostane výrazne pod priemerom počas dlhšieho obdobia.

Inflácia by však mala kulminovať v poslednom štvrťroku 2017 na úrovni 3 % a postupne by mala mierne spomaľovať. Vplyv oslabenia libry po vlaňajšom referende už totiž vyprcháva.

BCC predpovedá, že v tomto roku dosiahne priemerná miera inflácie 2,7 %, na budúci rok 2,8 % a nasledujúcom roku 2019 klesne na 2,5 %. No zároveň tempo rastu inflácie bude vyššie ako rast platov až do roku 2019. To znamená, že reálne príjmy domácností budú nižšie, čo negatívne ovplyvní ich výdavky.

Komora očakáva, že britská centrálna banka vo 4. štvrťroku 2019 zvýši svoje úrokové sadzby na 0,75 %. Predpovedá tiež, že čisté pôžičky verejného sektora budú v najbližších troch rokoch o 12,4 miliardy libier (14,17 miliardy eur) vyššie, ako predpovedal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť na jeseň 2017.