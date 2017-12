Prievidza bude budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

dnes 11:16 -



"V príjmovej časti rozpočtu sú najväčšie zmeny v podielovej dani, ktorá bude oproti roku 2017 reálne vyššia zhruba o 600.000 eur, čo je spôsobené jednak zvyšujúcou sa minimálnou mzdou a znižujúcou sa nezamestnanosťou a valorizáciou vo verejnej správe," skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.



Dane i poplatky zostávajú podľa neho na úrovni tohto roka, mesto tiež predpokladá príjem z kapitálového predaja budov vo výške asi 830.000 eur či pozemkov za asi 600.000 eur. "Tým, že je kapitálový rozpočet schodkový, pričom tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami, je taktiež potrebné ho dofinancovať, a to z nedočerpaného úveru vo výške 2,9 milióna eur. Predpokladáme tiež na financovanie kapitálových výdavkov zobratie nového úveru vo výške 800.000 eur," doplnil.



Výdavková časť rozpočtu sa oproti tomuto roku mení len minimálne, no s inými investičnými akciami, ozrejmil ďalej Bielický. "Prioritou zostáva oprava ciest a chodníkov, kde je vyčlenená čiastka 2,5 milióna eur, pričom opravy by sa mali realizovať v etapách a budúci rok by to mala byť ich najväčšia časť. Okrem tohto najväčšieho projektu máme pripravenú opravu materskej škôlky Clementisa za 800.000 eur. Okrem toho sa naši obyvatelia dočkajú aj rekonštrukcie parku pred úradom práce," načrtla primátorka Katarína Macháčková.



Samospráva podľa nej plánuje aj veľkú investíciu, a to rekonštrukciu meštianskeho domu za 1,5 milióna eur, rekonštrukciu domu smútku a na cintoríne plánuje dobudovať poslednú etapu chodníka. "Okrem toho prinášame do Prievidze aj novinku, ktorou sú podzemné kontajnery. Pilotný projekt spúšťame v Starom Meste, kde by mali pribudnúť v tejto súvislosti aj parkovacie miesta, tie budú aj v iných častiach mesta, a to aj na Rázusovej ulici na Zapotôčkach. Chceme tiež vybudovať aj ďalšie ihriská, do rekonštrukcie futbalového štadióna dáme 500.000 eur," doplnila.



Celkové príjmy, ako i celkové výdavky naplánoval magistrát v roku 2018 na sumu vo výške 35.644.003 eur. Z toho bežné príjmy predstavujú sumu 28.948.056 eur, kapitálové príjmy 1.430.000 eur a príjmové finančné operácie 5.265.947 eur. Bežné výdavky mesta v budúcom roku by mali podľa návrhu dosiahnuť 28.888.631 eur, kapitálové výdavky 5.346.837 eur a výdavkové finančné operácie 1.408.535 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom tento kryje prebytok z bežného rozpočtu a finančných operácií.

Úverová zaťaženosť mesta bude po zapracovaní nového úveru predstavovať 49,6 %.