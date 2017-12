Tripartita rokuje o zavedení preddôchodku na Slovensku

dnes 10:46 -

Od roku 2019 by mala časť sporiteľov dostať možnosť odísť do tzv. preddôchodku. Podľa odhadov ministerstva práce by v najbližších rokoch malo mať nárok na preddôchodok približne 26.000 sporiteľov z celkového počtu 750.000 účastníkov v treťom pilieri. Počíta s tým novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, o ktorej v pondelok rokuje tripartita.

Cieľom novely zákona je zavedenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá umožní účastníkom tohto systému odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu, tzv. preddôchodok. Ten sa má vyplácať ako dávka doplnkového dôchodkového sporenia najskôr päť rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. "Preddôchodok musí byť v sume minimálne 136-násobku životného minima a maximálne vo výške maximálnej sumy dávky v nezamestnanosti," navrhuje rezort práce.

Nasporená suma účastníka zároveň musí byť dostatočne vysoká na to, aby postačila sporiteľovi na vyplácanie preddôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku, resp. ak je účastník vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, do dovŕšenia veku potrebného na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia. "Nakoľko preddôchodok má pomôcť najmä účastníkom, ktorí sa na pracovnom trhu uplatniť nevedia alebo nemôžu, ale zároveň nemá vytvárať prekážky pri hľadaní práce, resp. pri rozhodovaní o tom, či sa opätovne zamestnať, súčasne so zavedením novej dávky sa navrhuje rozšíriť okruh poistencov štátu v systéme verejného zdravotného poistenia o poberateľov preddôchodku," uvádza sa v novele zákona.

Zároveň sa v sociálnom poistení navrhuje zavedenie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré bude môcť byť vylúčené pri výpočte dôchodku z prvého piliera, ak by obdobie dôchodkového poistenia, počas ktorého účastník poberal preddôchodok, malo mať negatívny vplyv na jeho výšku. Poberatelia preddôchodku budú taktiež zaradení medzi poistencov štátu na zdravotné poistenie.

Návrhom zákona sa ruší aj povinnosť platiť daň z výnosu pre účastníkov tretieho piliera, ktorí budú z neho čerpať dôchodok formou dočasného doplnkového dôchodku najmenej päť rokov v prípade, že splnenia zákonom definované podmienky.

Novela zákona rieši aj problémy súvisiace s neplatením príspevkov za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pre odmietanie uzatvorenia účastníckej zmluvy. "Navrhuje sa, aby uzatvorenie účastníckej zmluvy nebolo podmienkou vzniku povinnosti zamestnávateľa platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za takýchto zamestnancov," priblížil rezort práce.

V právnej norme sa navrhuje aj zrušenie povinnosti platenia dane z príjmov a poistného na zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie samotným zamestnancom, teda ľuďom, ktorí vykonávajú rizikové práce. Tieto zmeny by sa mali týkať približne 65.000 účastníkov tretieho piliera vykonávajúcich rizikové práce.

Sporitelia v treťom pilieri majú byť aj lepšie informovaní o výške svojej nasporenej sumy. Účastník tretieho piliera má dostať odhad výšky jeho dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, kedy má právo začať čerpať dôchodok.