Tri obete: Kto najviac zaplače, keď sa bitcoin zrúti

Po vzniku bitcoinu sa v priebehu niekoľkých rokov ako huby po daždi vyrojili stovky kryptomien. Podľa portálu coinmarketcap.com ich už existuje vyše 1300. Veľa start-upov sa pokúša zviesť na tejto technologickej vlne a priniesť svoje vlastné riešenie, avšak často neúspešne. „Investícia do bitcoinu je jednoznačne riziková. Ak chce investor dobre spávať, na investíciu do bitcoinu by mal jednoducho zabudnúť,“ povedal Maroš Ďurik, CEO investičnej skupiny Across Private Investments.



1. Užívatelia v koncoch

S dramatickou rally sa zvýšil počet užívateľov, hlavne počas ostatných šesť mesiacov. Odhaduje sa, že celosvetovo ich je približne 30 miliónov, z toho polovica v USA. Keby sa kurz začal rútiť, napríklad kvôli krachu finančného systému a strate dôvery, užívatelia bez zostali bez akejkoľvek ochrany. Pokiaľ má totiž kryptomena tú výhodu, že je decentralizovaná, nezávislá na centrálnych bankách, má zároveň tú nevýhodu, že sa za ňu žiadna centrálna banka nepostaví, aby chránila jej kurz a udržovala ju stabilnú v prípade výraznejšej nervozity na trhoch.

2. Ťažba a problém kapacity

Druhou obeťou by boli ťažiari. Bitcoiny vznikajú tak, že počítače s veľkým výpočtovým výkonom riešia zložité matematické algoritmy a za úspešné vyriešenie získa majiteľ počítača odmenu v podobe určitého množstva bitcoinov. Ťažiari tak v podstate využívajú kapacitu svojho počítača k tomu, aby validovali transakcie v bitcoinoch a udržiavali medzi sebou blockchain, čo je zdieľaná elektronická účtovná kniha – základ bitcoinu. Tak, ako kurz bitcoinu a počet transakcií vystrelil hore, narástli aj požiadavky na kapacitu výpočtových systémov. Priemerný počet transakcií sa počas niekoľkých rokov dokázal zvýšiť zo stoviek na 400 000. V úlohe ťažiariavo dnes nájdeme väčšinou čínske spoločnosti, ktoré masívne investovali do dátových centier. Keby sa bitcoin zrútil, postihlo by čínske firmy to, čo v celkom inej situácii zažil tamojší oceliarsky sektor: problém s nadmernými kapacitami. Firmy by pokračovali v ťažbe a naďalej by dostávali odmenu v podobe bitcoinov, ktoré by ale boli v zásade bezcenné.





3. Zbytočná investícia (pre trhy)

Treťou a zároveň poslednou obeťou by boli asi aktéri finančného systému. Na strane finančných trhov je reč hlavne o burzách v Chicagu a o newyorskom Nasdaqu. Spoločnosť CBOE Global Markets, vlastník chicagské opční burzy Chicago Board Options Exchange uviedol prvý termínový kontrakt na digitálnu menu na trh v noci na dnešok(SEČ). Burzovní operátor CME Group sa k podobnému kroku chystá 18. decembra. Pozadu nezostávajú ani niektoré banky a investičné fondy. Spustenie futures na burze v CBOE dáva digitálnej mene legitímnosť v očiach niektorých inštitucionálnych investorov.

Záujem o nový produkt bol tak veľký, že došlo k preťaženiu webovej stránky CBOE. "Vzhľadom na silnú návštevnosť na našich webových stránkach môžu fungovať pomalšie ako obvykle a môžu byť niekedy dočasne nedostupné," uviedla vo vyhlásení burza. "Všetky obchodné systémy fungujú normálne." Len štyri hodiny po spustení futures počet zmlúv vzrástol nad 1 500.





S futures so splatnosťou v januári sa na burze CBOE začalo obchodovať o polnoci SEČ za cenu nad 15.000 USD. Postupne však bitcoin vystúpil až na 18.700 USD. Obchodovanie muselo byť dvakrát pozastavené, aby sa zmiernila volatilita. Andrew Keene, výkonný riaditeľ spoločnosti AlphaShark Trading, uviedol, že cenové rozpätie "bid-to-ask" bolo "príliš široké", aby mohol obchodovať s futures hneď. "Nemôžem obchodovať s produktom, keď je rozpätie 120 dolárov. Ak sa tieto rozdiely znížia, bude to oveľa jednoduchšie" pre obchodníkov.



Termínované kontrakty nezahŕňajú obchody s aktuálnymi bitcoinmi. Sú to cenné papiere, ktoré sledujú vývoj ceny bitcoinu na burze Gemini, jednej z najväčších s touto menou. Futuresw obchodované na Chicago Mercantile Exchange (CME) budú sledovať vývoj ceny bitcoinu na niekoľkých burzách.