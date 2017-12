V roku 2060 budú Dáni odchádzať do dôchodku 74-roční, Slováci 68-roční (2)

dnes 18:01 -

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uverejnila zoznam krajín, v ktorých sa do roku 2060 terajší limit odchodu do dôchodku upraví.

Najväčšia zmena nastane v Dánsku. Súčasný limit Dánom vzrastie až o deväť rokov. Prvý dôchodok dostanú ako 74-roční. Holanďania a Taliani sa ho dožijú ako 71-roční. Briti, Slováci, Íri, Portugalčania a Fíni budú mať naň nárok ako 68-roční. O rok menej budú na penziu čakať poistenci v Spojených štátoch, Nórsku, na Islande, v Austrálii a v Izraeli. Dôchodkový limit pre Švajčiarov, Švédov, Japoncov, Maďarov, Čechov, Poliakov a mnohých ďalších bude 65 rokov. Vo Francúzsku sa bude čakať na penziu do 64 rokov, v Grécku do 62, v Turecku do 61, v Slovinsku a Luxembursku do 60 rokov života.

Ženy v Poľsku budú pracovať do dovŕšenia 60 rokov, v Izraeli a v Austrálii do 64. Turkyne pôjdu najskôr oddychovať, a to po dovŕšení 59 rokov, ak boli poistené zákonom stanovené obdobie.

Rozdiely v dôchodkovom veku mužov a žien z 35 členských krajín OECD budú v deviatich z nich. Číselné rozdiely odchodu do dôchodku by sa mali do roku 2060 vyrovnať.

Psychológovia však upozorňujú, že terajší mladí ľudia by mali nad stratégiou svojej životosprávy nielen viac premýšľať, ale účinnejšie ju dodržiavať.