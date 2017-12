Slovensko počas zimy láka najmä domácich návštevníkov

dnes 14:46 -

Zima na Slovensku láka najviac domácich turistov a malo by to tak zostať aj počas tohtoročnej zimnej sezóny. Spoza hraníc prichádzajú objavovať slovenské hory najmä Česi, Poliaci, Nemci, Maďari a Ukrajinci. Vyplýva to z údajov Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o cestovnom ruchu na Slovensku.

Väčšina návštevníkov počas uplynulých sezón bola domácich a inak by tomu nemalo byť ani v aktuálnej zimnej sezóne 2017/2018. "Za posledné roky sa tento pomer v rámci vykazovania ubytovacej štatistiky cestovného ruchu na Slovensku pohybuje na úrovni 63 % domácich k 37 % zahraničných hostí a predpokladáme, že to tak zostane bez väčších zmien aj počas nadchádzajúcej zimnej sezóny," vyčíslila pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Aj počas tejto zimy odhaduje ministerstvo pokračovanie trendu zvyšovania počtu návštevníkov. "Očakávame, že rast počtu návštevníkov bude pokračovať, takže predpokladáme, že sa bude zvyšovať aj objem návštevnosti najpočetnejšej skupiny hostí, t. j. rezidentov Slovenska," doplnila Ducká.

Vzhľadom na doterajší vývoj predpokladá MDV túto zimu najviac zahraničných návštevníkov z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska a Ukrajiny. "Ide o primárne trhy príjazdového cestovného ruchu Slovenska, na ktorých sa realizuje aj najväčšie množstvo aktivít štátneho a destinačného marketingu cestovného ruchu," zdôvodnila Ducká. Vývoj v návštevnosti je aj z pohľadu zahraničných hostí progresívny a ich počet stúpa. V roku 2016 predstavoval nárast cezhraničných turistov 6,6 %.

Domáci turisti navštevujú počas zimných mesiacov najmä oblasti Vysokých Tatier, Liptova, Oravy, Horehronia, Kysúc, respektíve okolie mesta Poprad, Liptovský Mikuláš, Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica či Brezno, zostať by to tak malo aj počas nadchádzajúcej sezóny. Hostí zo zahraničia láka aj v zime mesto Bratislava, pričom vo veľkej miere navštevujú aj oblasti Liptovského Mikuláša, Popradu, Piešťan, Ružomberka, Žiliny a Trenčína.