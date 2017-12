Švajčiarsko ruší oslobodenie od DPH pre menšie firmy a online predaj

dnes 14:16 -

Švajčiarsko od 1. januára mení zákon o dani z pridanej hodnoty. Novela okrem iného ruší oslobodenie od DPH pre tovary a služby zahraničných firiem.

Podľa doterajšej úpravy spoločnosti, ktoré vo Švajčiarsku utŕžili za rok menej než 100.000 CHF (85.440,87 eura), nemuseli platiť DPH. Táto výnimka od 1. januára zaniká. Novela prináša nové byrokratické prekážky a okrem iného aj kauciu závislú od tržieb či povinnosť najať si daňového poradcu.

Audítorská spoločnosť PwC na svojej švajčiarskej stránke vysvetľuje: "Pre daňovú povinnosť zahraničnej spoločnosti, ktorá vo Švajčiarsku dodáva koncovým spotrebiteľom tovary alebo telekomunikačné a elektronické služby, už sú smerodajné nielen tržby dosiahnuté vo Švajčiarsku, ale aj globálne tržby." Ak teda firma vo Švajčiarsku neutŕži 100.000 CHF, ale jej celkové ročné tržby presiahnu túto hranicu, bude sa na každý frank nad 100.000 CHF vzťahovať povinnosť zaplatiť DPH.

PwC uvádza, že zásielky s nízkou hodnotou budú pri dovoze aj naďalej oslobodené od DPH. Online predajcovia, ktorí posielajú takéto zásielky do Švajčiarska a ich globálne ročné tržby presahujú 100.000 CHF, však musia platiť DPH. "To znamená, že tieto zásielky musia fakturovať so švajčiarskou DPH," dodáva PwC. Zahraničné firmy sa preto musia vo Švajčiarsku zaregistrovať.