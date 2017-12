RegioJet pridáva medzi Prahou a Bratislavou tretí pár vlakov

dnes 11:46 -

Súkromný dopravca RegioJet posilňuje vlakové spojenie na trase Praha - Bratislava o tretí pár vlakov. Novinka vstupuje do platnosti od nedele 10. decembra v rámci celoštátnej úpravy cestovných poriadkov.

Dopravca zároveň avizuje aj spustenie štvrtého páru vlakov na tejto linke, a to od júna 2018. "Vlakové spoje si na trase Bratislava – Brno – Praha a späť získali za necelý rok prevádzky takú popularitu, že RegioJet na túto linku nasadzuje v špičkách až deväťvozňové súpravy," priblížil hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

RegioJet zároveň predlžuje aj trasu nočného vlaku z Prahy do Košíc. Po novom pôjde až do Trebišova, Michaloviec a Humenného. Na túto linku bude dopravca podľa Ondrůja okrem klasických sedačkových vozňov nasadzovať aj ležadlové a lôžkové vozne, v ktorých sa budú môcť cestujúci počas jazdy vyspať.

Dopravca okrem toho spúšťa aj novú vlakovú linku z Viedne cez Brno do Prahy a autobusy z Bratislavy do Viedne plánuje predĺžiť až do Budapešti.