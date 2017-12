Slovak Lines upravil cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave

dnes 10:31 -

Autobusová spoločnosť Slovak Lines, a. s., upravila cestovné poriadky v prímestskej doprave v súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom. Do zmien sú podľa dopravcu zapracované aj požiadavky verejnosti tak, aby viac vyhovovali jej potrebám. Celoštátne zmeny nových cestovných poriadkov sú platné od nedele 10. decembra.

Do nových cestovných poriadkov boli podľa Slovak Lines zapracované úpravy na základe zmien cestovných poriadkov vlakov v tých regiónoch, kde sa zabezpečuje prípojová doprava k vlakom, resp. od vlakov na termináloch v Malackách, v Pezinku, v Senci a v ostatných prestupných staniciach - Veľké Leváre, Plavecký Štvrtok, Pezinok, Grinava, Šenkvice, Cífer a Báhoň.

Prepravca so zámerom čo najviac vyhovieť viacerým požiadavkám cestujúcich, pri príprave zmien opäť požiadal o pripomienky aj obecné a mestské úrady, školy a tiež významných zamestnávateľov v regióne. Ich požiadavky na zmeny boli podľa spoločnosti vyhodnotené a ak to objektívne možnosti umožňovali, boli následné zahrnuté do nových cestovných poriadkov. "Záleží nám, aby cestujúca verejnosť mohla pohodlne využívať naše služby v miestach a časoch, ktoré jej vyhovujú. Pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie mohli uspokojiť potreby našich zákazníkov," povedal generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský.

V rámci požiadaviek cestujúcich pribudli nové zastávky, napríklad Malinovo, Tri vody v obytnej zóne. Vzhľadom na to, že zastávka je mimo pôvodnej trasy autobusov a jej obsluhovanie je spojené so zachádzaním autobusov, zastavujú tu vybrané spoje linky Bratislava - Tomášov - Nový Život. "Na základe požiadavky mesta Malacky boli vykonané aj zmeny trasovania spojov vedených na území mesta. Zo strany zriaďovateľov zastávok obcí a miest prišli tiež požiadavky na premenovanie niektorých zastávok," priblížila hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová. "Napríklad, v Malackách bolo premenovaných sedem zastávok, jedna zastávka bola premenovaná v Hrubej Borši a v Bratislave vo Volkswagene v zmysle zjednotenia názvov zastávok s mestskou dopravou boli premenované dve zastávky," uviedla.

Vo viacerých prípadoch sa podľa prepravcu tiež optimalizoval a zreálňoval jazdný čas jednotlivých spojov, aby čo najviac zohľadňoval aktuálnu situáciu na cestách v Bratislave a okolí.