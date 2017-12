Nová doba: Svadobný dar sa už do obálky nedáva

Zdroj: QZ

Prashant Sharma a Niti Shree, sa brali keď mali obaja 28 rokov. Ako obaja hovoria, ich záujem o virtuálne meny sa datuje do roku 2014, nepatria k tým, ktorí bezhlavo skáču na rozbehnutý vlak len preto, že je to dnes v móde. "Veríme, že blockchain technológia, na ktorej je postavený bitcoin, je veľká vec. Chceme staviť na bitcoin a mať kus tohto koláča," povedal podnikateľ Sharma.

Raketový rast ceny Bitcoinu, tento rok si pripísal už viac ako 1000 %, znepokojuje centrálne banky ale vzrušuje investorov. A jazda je to čím ďalej divokejšia, stačí si spomenúť na skok z 10 na 19 000 dolárov. Nečudo že vidina rýchleho zisku viedla k zúriacemu nakupovaniu po celom svete, Indiu nevynímajúci.





V novembri, keď svadobné prípravy Sharma a Shree vrcholili, prišili na pretras aj svadobné dary. Pár si bol istý, že nechce, aby ich veľký deň bol plný umelých kvetov, alebo darov, ktoré by nikdy nepoužili. A vtedy si spomenuli na kryptomeny. "Náhle ma zasiahla myšlienka, čo ak by sme do konvenčného manželského zväzku vniesli technológie tým, že ako dar by sme akceptovali bitcoiny?" Nasledujúce ráno tento nápad prebral so Shree, ktorá je tiež podnikateľkou a bitcoinovým nadšencom. Potom sa budúci manželský spojil s Zebpay, indickou burzovou spoločnosťou, aby uľahčili realizáciu svojej myšlienky.

Na pozvaní k svadobnému stolu hostí informovali, že ak majú záujem páru venovať nejaký dar, prednosť majú bitcoiny. Aby hostia nezostali zaskočení, na mieste konania svadobnej hostiny ich čakal stánok v podobe veľkej darčekovej škatule, kde vyškolení personál pomáhal hosťom so získaním netradičného daru. Cez aplikáciu Zebpay prebehol nákupu a následne sa bitcoiny poslali na účet dvojice. Vlastne celá hostina sa niesla v znamení tejto virtuálnej meny. Výzdoba miestnosti nápadne pripomínala bitcoiny a dokonca aj menu. Hostia si mali možnosť vybrať v bare niektorý z týchto štyroch nápojov: Ethereum, Monero, Ripple a Litecoin, všetky pomenované po kryptomenách.







Mladomanželský entuziasmus v súvislosti s bitcoinmi neohrozila ani skutočnosť, že indická vláda a bankový regulátor krajiny s rozšírením virtuálnej meny nesúhlasia. Možnosť úplného zákazu visí vo vzduchu už celé mesiace. "Nevieme, či ju nakoniec zakážu alebo nie, ale sme ochotní riskovať. Nakoniec veď sme podnikatelia, sme zvyknutí riskovať," povedala Shree.

Pár v apríli tohto roka pustil na trh platformu pod menom Offrd, ktorá má firmám pomôcť s hľadaní talentov, avšak s výnimkou technologického sektora. "Riziko existuje vo všetkom, napríklad ľudia, ktorí investujú na akciových trhoch, taktiež znášajú riziko. Takže môžete investovať časť, o ktorú ste ochotní prísť ak sa naplní ten najnepriaznivejší scenár."

Manželský pár je presvedčený, že odpor zo strany vlády a regulátora bude pretrvávať, ale len do chvíle, kedy sa kryptomeny dostanú do hlavného prúdu. "Kedykoľvek sa zavedie technológia, ktorá dokáže zmeniť tvár sveta a spôsob, akým sa podniká, naráža na odpor z rôznych oblastí. Avšak odpor vytrváva len do určitého momentu a postupne zanikne, keď menu začne akceptovať čoraz viac a viac ľudí," dodala Sharma.

Pre Zebpay je táto bitconovo zameraná svadba ďalším dôkazom toho, že kryptomeny sú medzi mileniálmi čoraz viac populárne. "Možno sa to bežne deje na Západe, ale toto je po prvýkrát, čo sa niečo podobné udialo v Indii. Veríme, že je to len začiatok a v budúcnosti budeme svedkami podobných prípadov," uviedol hovorca Zebpay.

Ani dvojica mladých podnikateľov nejde zdá sa po bitcoinoch úplne bezhlavo. "Ak chcete mať kúsok ďalšej veľkej veci, potom musíte trochu riskovať," povedal Sharma, ktorý doteraz investoval spolu s partnerkou v prepočte len niečo okolo 1500 dolárov do virtuálnych mien. "Možno o tie peniaze úplne prídeme. Takže nikomu nehovoríme, aby investoval všetky svoje peniaze, ale aby stavili toľko, koľko sú pripravení riskovať."