Drahšie tankovanie: Medziročne šla nafta aj benzín hore, ropa je dnes na dvojročnom maxime

Zdroj: Poštová banka

Foto: SITA/AP

dnes 9:56 -

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR ku koncu novembra sme za liter benzínu na čerpacích staniciach zaplatili 1,30 EUR a za liter nafty 1,17 EUR. Ešte minulý rok sme o takomto čase tankovali liter benzínu „iba“ za 1,22 EUR a za liter nafty sme zaplatili 1,07 EUR. Za posledný rok si tak liter benzínu pripísal takmer 7 % a nafta zdražela o 9,5 %.



To znamená, že pred tohtoročnými vianočnými sviatkami necháme na benzínkach viac peňazí ako tomu bolo minulý rok. Za plnú nádrž benzínu v objeme 50 l sme si na konci novembra v porovnaní s tým minuloročným novembrom priplatili viac ako 4 eurá. A v prípade naftových motorov sme museli z vrecka vytiahnuť o zhruba 5 eur viac ako vlani.



V priebehu posledných 12 mesiacov sme najlacnejšie tankovali benzín, či naftu práve koncom minuloročného novembra (spomínaných 1,22 EUR za liter benzínu a 1,07 EUR za liter nafty). V tom období sa aj cena severomorskej ropy Brent pohybovala na takmer najnižšej úrovni, a to v okolí 50 USD/barel. V ďalších mesiacoch ceny benzínu aj nafty výrazne vzrástli, takmer na úroveň, kde sa nachádzajú dnes. Počas jarnej a letnej motoristickej sezóny však ceny pohonných látok klesli a koncom augusta sme liter benzínu natankovali dokonca za 1,24 EUR. Následne začali trhy do cien ropy zapracovávať očakávania týkajúce sa predlženia ťažobných kvót zo strany OPEC a ceny na ropnom trhu aj na benzínkach začali mieriť smerom hore. V súčasnosti sa ceny ropy pohybujú v okolí 63 dolárov za barel, čo je viac ako dvojročné maximum.

Za aké ceny tankujú naši susedia z EÚ?

Na základe posledných dostupných údajov spomedzi susedných krajín platíme za liter benzínu najviac. Nafta je najdrahšia v Maďarsku. Naopak, za najnižšie ceny tankujú benzín aj naftu u našich severných susedov v Poľsku. Pri nafte sú rozdiely v cene za liter v susedných krajinách nižšie ako v prípade benzínu. Spomedzi všetkých krajín EÚ tankujú najlacnejšie v Bulharsku, kde liter benzínu stojí 1,038 EUR, čo je podobná cenová úroveň akú platia aj za liter nafty - 1,029 EUR. Najviac za benzín necháme na čerpacích staniciach v Holandsku, a to až 1,566 EUR za liter. A najdrahší liter nafty kúpime vo Švédsku za 1,429 EUR.





Na cenový vývoj ropy reagujú benzínky s určitým časovým oneskorením. Vo všeobecnosti platí, že rastúce ceny ropy, resp. benzínu dopravcovia premietajú do cien pre zákazníkov rýchlejšie, ako keď ceny klesajú. Avšak neznamená to, že výraznejší jednorazový výkyv sa ihneď prejaví na pumpách a v cene tovarov a služieb. Konkrétne na našich pumpách sa ceny benzínov a nafty odvíjajú od jednotýždňových až dvojtýždňových priemerných cien palív na rotterdamskej burze. V okolitých krajinách reagujú čerpacie stanice na denné hodnoty na burze, čím sa ich reakčná doba skracuje, a preto môžu aj pružnejšie reagovať na pokles cien. Na druhej strane sú ale tým pádom benzínky u našich susedov aj citlivejšie na možné prudké nárasty cien na medzinárodných trhoch. Ceny pohonných látok na pumpách ale nezávisia len od cien ropy, ale aj od daňového zaťaženia (DPH, spotrebná daň) pohonných látok v tej – ktorej krajine. Preto sa ceny benzínov a nafty v jednotlivých krajinách líšia. Ďalšie faktory, ktoré vplývajú na rozdiely v cenách benzínu u nás a v okolitom zahraničí, sú konkurenčný boj medzi pumpármi, snaha udržať si zákazníkov, marketing a cenová politika konkrétnej siete čerpacích staníc a kvalita predávaného benzínu a nafty.

Ceny ropy v súčasnosti mieria smerom hore a sú o viac ako štvrtinu vyššie ako v rovnakom období vlaňajška. Už od konca tohto októbra sa ceny ropy Brent držia nad hladinou 60 dolárov za barel. Čo sa pod rast cien na ropnom trhu podpisuje?

Na konci novembra sa konalo stretnutie členských krajín OPEC a ďalších pridružených producentov vo Viedni. Investori vo všeobecnosti očakávali od tohto stretnutia predlženie ťažobných kvót a započítavali to aj do cien čierneho zlata. V súlade s ich očakávaniami sa ropné veľmoci dohodli na predlžení ťažobných kvót až do konca budúceho roka. Tie doterajšie kvóty platili iba do marca 2018. Hlavným cieľom obmedzovania ťažby zo strany OPEC je zníženie prebytku tejto komodity na trhu a dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom, čo ťahá ceny smerom hore. Otázkou však zostáva, dokedy sa členom OPEC bude táto stratégia dariť. Vyššie ceny ropy totiž lákajú na trhy tých producentov, ktorí pri nízkych cenách svoju ťažbu pozastavili. Ide predovšetkým o producentov bridlicovej ropy v USA, ktorých ťažba od konca minulého roka výrazne rastie.

Ako sa budú vyvíjať ceny pohonných látok, resp. ropy v budúcom roku?

Budúci cenový vývoj na ropnom trhu je ťažko odhadnuteľný. Záleží hlavne od toho ako sa bude ďalej vyvíjať ťažba v USA, ktorá je v súčasnosti vysoká. Veľa však bude závisieť aj od toho, ako bude kartel OPEC dodržiavať dohodu o obmedzení produkcie ropy. Očakávame však, že vďaka tejto stratégii OPECu a ďalších ropných veľmocí, sa ceny ropy aj naďalej udržia nad 60 – dolárovou hladinou. Na cenu ropy však môže mať vplyv aj počasie. V prípade tuhej zimy môžu ceny ropy rásť z dôvodu vyššej spotreby. Aj výmenný kurz má vplyv na cenu čierneho zlata, nakoľko to sa obchoduje v dolároch. Ak je kurz eura voči doláru nižší, tak pre krajiny platiace eurom sa ropa stáva drahšou. A od vývoja na ropnom trhu bude samozrejme závisieť aj vývoj cien na benzínkach.



Autorom je Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky.