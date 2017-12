Otestujte sa: Ste so svojim partnerom finančne kompatibilní?

Zdroj: dailyworth

Každý z partnerom by si nasledujúci test mal urobiť oddelene, zaznamenať si odpovede až potom si výsledky porovnať, aby sa odhalili rozdiely v tom, ako sa pozeráte na financie. Výsledky sa dajú použiť ako odrazový mostík, aby ste si navzájom viac porozumeli a otvorili debatu pre nájdenie spôsobu, ako posunúť dopredu. Tu je desať jednoduchých otázok a ku každej štyti možné odpovede A,B,C,D.

Keď dostanem finančnú odmenu v práci:

- pridám ju k svojim dlhodobým úsporám,

- využijem tieto extra peniaze ne splatenie dlhu,

- odmena? aká odmena?

- je to dobrá príležitosť aby som si kúpil niečo pre seba, alebo pre svojich blízkych.

Vychádzať s peniazmi pre mňa znamená:

- vypracovanie si podrobnej tabuľky, aby som mal pod kontrolou výdavky, úspory a všetky ďalšie účty,

- nájdenie potrebnej rovnováhy staromódnym spôsobom,

- pred uskutočnením nákupu si pre istotu skontrolujem zostatok môjho účtu on-line,

- o nič sa nestarať, keď mi zamietnu platbu kartou, viem, že mi došli peniaze.

Keď nakupujem v obchode alebo on-line:

- vopred si pripravím zoznam a dôsledne sa ho držím, kupujem len to, čo je v zozname,

- mám zoznam v hlave a pokúšam sa ho držať,

- pravidelne nakupujem veci, ktoré nepotrebujem, ale vždy je to pre mňa spôsob zábavy,

- vždy si kúpim to, čo len chcem.





Môj mesačný rozpočet je:

- prísny, je to sprievodca, ktorý riadi všetko, čo robím,

- tvorí základnú kostru pre riadenie mojich financií, ale je relatívne flexibilný, keď si to situácia vyžaduje,

- prispôsobujem ho potrebám, ak prekročím limit, naženiem to v nasledujúcom mesiaci,

- čo je to rozpočet?

Pokiaľ ide o dlh, myslím si že:

- je jednoznačne neprijateľný,

- jedinou prijateľnou formou dlhu sú hypotéky, pôžičky na štúdium a vzdelávanie, možno ešte pôžička na auto,

- v dohľadnej budúcnosti sa aj ja zadlžím,

- dlh je nevyhnutnosť, snažím sa ho pravidelne splácať.





Keď si mám kúpiť oblečenie, obuv, alebo predmety osobnej spotreby:

- zriedka kedy si niečo kúpim pre seba,

- nevadí mi nákup z druhej ruky, alebo diskontných predajní, aby som ušetril,

- vyhľadávam značkové veci, ale zvyčajne použijem zľavový kupón, alebo počkám na výpredaj,

- chcem len to najlepšie, čo sa dá za peniaze kúpiť a som pritom ochotný zaplatiť akúkoľvek cenu.

Mám tendenciu prekročiť svoj rozpočet:

- nikdy som neprekročil svoj rozpočet,

- v prípade domácich potrieb,

- ak ide o darčeky alebo výlety pre druhých,

- v prípade oblečenia, obuvi, športového vybavenia alebo iných vecí pre seba.

Keď potrebujem urobiť nákup drahšieho tovaru:

- sporím, kým nemám potrebnú sumu, aj keby to malo trvať mesiace alebo roky,

- kúpim lacnejšiu verziu, ak je to napríklad mobilný telefón, aby som sa vyhol čakaniu pri sporení,

- môj príjem mi postačuje na to, aby som si mohol kúpiť to, čo chcem, bez toho, aby som na to musel sporiť,

- využijem kreditnú kartu na nákup toho, čo chcem, v momente keď sa preto rozhodnem.





Keď použijem kreditnú kartu:

- nikdy si nepožičiavam prostredníctvom kreditnej karty,

- zaplatím každý mesiac pôžičku v plnej výške, pokiaľ možno v bezúročnom období,

- snažím sa zaplatiť každý mesiac, využívam balance transfer k výmene úrokovo nevýhodnej karty za výhodnejšiu,

- platím minimálnu splátku každý mesiac, v podstate dlžím peniaze banke neustále.



Keď som vyrastal:

- nikdy som sa o peniaze nestaral,

- moji rodičia so mnou rozprávali o peniazoch a o tom, ako ich zvládnuť,

- vždy som cítil, že nemáme dosť peňazí,

- moji rodičia často bojovali s finančnými problémami.



Ak boli vaše odpovede väčšinou A, ste skutočne finančne disciplinovaný jedinec, blahoželáme! Pamätajte si však, že ak je finančné zdravie v poriadku, z času na čas si to žiada nejakú odmenu. Ak váš partner nie je natoľko disciplinovaný ako vy, skúste s ním zdieľať svoje dobré návyky, ale vždy mu prenechajte istú mieru flexibility.

Ak boli vaše odpovede väčšinou B alebo C, pravdepodobne máte nejaké pozitívne návyky ohľadom financií, ale aj priestor na zlepšenie. Ak zistíte, že ste sa dostali do dlhov a nemáte plán ako sa ich zbaviť, alebo nemáte záchranný vankúš pre prípad mimoriadnych udalostí, alebo sa stáva, že na konci mesiaca nemáte dostatok peňazí, asi je čas urobiť určité zmeny. Zvážte spoluprácu so svojím partnerom pri vytváraní pozitívnych peňažných návykov a skúste si vybudovať silnejšiu finančnú základňu.

Ak boli vaše odpovede väčšinou D: pravdepodobne robíte nezodpovedné rozhodnutia pri nakladaní s finančnými prostriedkami, ktoré môžu ohroziť vašu finančnú budúcnosť, ako aj zdravie vášho partnerského vzťahu. Zvážte rozhovor s odborníkom, a skúste prehodnotiť, reštrukturalizovať svoj finančný život aby ste sa dostali na správnu cestu.





Teraz si porovnajte odpovede s partnerom a spočítajte v koľkých ste sa zhodli.



1-3 rovnakých odpovedí: finančné protiklady

Vy a váš partner máte výrazne odlišné prístupy k zaobchádzaniu s peniazmi. Môžete mať problém zhodnúť sa v vo finančných otázkach, ale to neznamená, že je to nemožné. Urobte si čas na rozhovor o svojich pocitoch ohľadom peňazí a nastavte si niektoré finančné ciele na dosiahnutí ktorých budete spolupracovať. Buďte ochotní učiť sa od seba navzájom a hľadať spôsoby ako sa dopracovať ku kompromisom.



4-7 rovnakých odpovedí: finančné prieniky

Vy a váš partner môžete mať určité názorové rozdiely o peniazoch, ale dokážete nájsť aj spoločnú reč. Skúste si vypočuť odlišný názor, každý z vás má asi v niektorej oblasti navrch. Pamätajte si však, že len to, že sa zhodnete na určitom spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami, ešte neznamená, že to bude správne. Stanovte si finančné ciele spoločne a buďte otvorení možnosti urobiť zmeny, aby ste tieto ciele dosiahli.

8-10 rovnakých odpovedí: finanční spoluhráči

Blahoželáme! Vy a váš partner sa na peniaze a svet okolo nich pozeráte cez rovnakú optiku. Využite svoje podobné názory na otvorené diskusie o financiách a vašich finančných cieľoch. Ale buďte obozretní, pozorovanie z rovnakého uhla znamená, že človek nevidí chyby v spôsoboch tohto druhého, takže skúste kriticky premýšľať o svojich zvykoch ako pár. Hľadajte niekoho nezainteresovaného, ak sa potrebujete uistiť, že vami nastúpená cesta je tá správna.