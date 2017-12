Tajomný kupca da Vinciho maľby: 450 miliónov dolárov zaplatil saudský princ

Zdroj: BI;The Times

Saudský princ bol odhalený ako kupujúci najdrahšieho maľby na svete, ktorého cena sa pohybovala okolo 450 miliónov dolárov v aukcii na svetovo preslávenej Aukčnej sále Christie's v novembri.

Princ Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Tak znie meno tajomného kupcu da Vinciho obrazu "Salvator Mundi", píše New York Times. Princ Bader, ktorý je súčasťou vzdialenej kráľovskej rodiny, nie je podľa The Times známy ako významný umelecký zberateľ alebo niekto, kto nevie čo so svojim bohatstvom.

Zástupcovia aukčného domu Christie´s sa pokúsili identifikovať princa Badera a jeho zdroj financií ešte pred predajom, potom, čo vložil 100 miliónov dolárov ako zábezpeku na aukciu. Podľa The Times princ Bader údajne odpovedal, že je obchodníkom s nehnuteľnosťami a jedným z 5000 princov v krajine.

Princ Bader je tiež známym priateľom a spolupracovníkom korunného princa Saudskej Arábie Mohammeda bin Salmana, ktorý sa nedávno pustil do masívneho protikorupčného ťaženia. Jeho kroky viedli k zamrazeniu asi 100 miliárd dolárov a k zatknutiu viac ako 200 ľudí, vrátane členov kráľovskej elity.



Povaha maľby, vykúpenie Krista, a načasovanie nákupu, menej ako dva týždne po korupčnej razii, podsúva otázku, či sa korunný princ pri zákroku nezameral len na vybraných ľudí, uvádza The Times.

Napriek tomu, že princ Badar neodpovedal na otázky The Times, múzeum v Spojených arabských emirátoch prostredníctvom twitteru vo štvrtok uviedlo, že "Salvator Mundi" prichádza do Louvre Abu Dhabi".