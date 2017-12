Rast bez hraníc: Bitcoin čaká na futures obchodovanie, rekord 14 000 USD už bol pokorený

Zdroj: Reuters

Prvé obchody futures sa začínajú v nedeľu o 18.00 hod. na burze Cboe Futures Exchange spoločnosti Cboe Global Markets Inc, a o týždeň neskôr na CME. Nasdaq sa plánuje pridať budúci rok, ako informovala agentúra Reuters.

Zatiaľ čo Cboe, CME a Nasdaq ponúkajú prísne kontrolované obchodné prostredie, trh s Bitcoinmi je preplnený rôznymi burzami, ktoré nemajú ani základný dohľad. To vyvoláva obavy z manipulácie s trhom, nepresných cien a systémového riziká pre zúčtovacie centrá. "Som trochu prekvapený tým, čo sa stalo za posledné tri mesiace," povedal Richard Johnson, analytik spoločnosti Greenwich Associates, ktorý vlastní digitálne meny a považuje sa v tomto smere za býka. "Mám obavy, že veci sa hýbu príliš rýchlo."

Viac ako desaťnásobný nárast hodnoty Bitcoinu v tomto roku viedol k varovaniu pred bublinou, v tomto ohľade sa vyjadril napríklad generálny riaditeľ spoločnosti JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon, ktorý menu nazval "podvodom". Iní, ako napríklad poradca Wall Street, Tom Lee, očakávajú, že sa kryptomena dostane aj na hranicu 100 000 dolárov.





V stredu sme boli svedkami hypervolatilita, keď mena prvýkrát prekonala 13 000 dolárov na burze Bitstamp v Luxemburgu, skokovito to bolo viac ako 11 percent za deň. Od augusta 2011 sa Bitcoin v priemernej denne zmene ceny dostal na 3 %. Pre porovnanie priemerná denná miera pohybu amerického dolára voči euru je od roku 1999 nižšia ako 0,5 %.

"Možno je to ten najuniverzálnejší trh, ktorý bude stále len rásť, navždy, takže všetci v pozícii long budú zarábať peniaze. To by bola skvelá vec, ale už som tu dosť dlho na to, aby som vedel, že to takto nepôjde," povedal John Lothian, výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti John J Lothian a spol.

Virtuálna mena sa dá použiť na premiestňovanie peňazí po celom svete bez potreby dohľadu autority, akým je napríklad banka alebo vláda. To je ale podľa Stevea Groba, riaditeľ stratégie Fidessa, dvojsečná zbraň. "Neexistuje žiadna spätná väzba. Ak sa zrazu zajtra každý rozhodne, že Bitcoin bude bezcenný, tak sa tak stane. Nie som si istý, či na to niekto pomyslel.“

Tradičné banky zostávajú skeptické voči obchodovaniu s bitcoinovými burzami. Napriek tomu sa noví účastníci, od retailových investorov až po vysokofrekvenčné obchodníkov, hrnú do Bitcoinov. Podľa údajov Coinbase len v priebehu troch dní, okolo sviatku vďakyvzdania v USA, pribudlo 100 000 účtov za celkovo 13,1 milióna dolárov.

Ak by futures trh prekročil veľkosť spotového trhu, s aktuálnym denným objemom obchodovania okolo 6 miliárd dolárov, základná cena by mohla byť náchylnejšia na manipuláciu, povedal Kevin Zhou, spoluzakladateľ kryptomenového fondu Galois Capital. "Videli sme tieto problémy ešte pred futures, cena kolíše, dostáva sa príliš vysoko alebo nízko a potom sa hneď odrazí," povedal Zhou.

S nárastom objemu sa objavujú aj otázky týkajúce sa odolnosti technológie na burzách. "Obzvlášť keď hovoríte o vysokofrekvenčnom prístupe, kde sa ľudia snažia o viacnásobné zobchodovanie," uviedol Lothian. Minulý mesiac burza Gemini, ktorá stanovuje cenu za futures kontrakty pre Cboe, a GDAX a Kraken, dve zo štyroch búrz z Bitcoinového indexu CME, mali systémové problémy. Kapacita sietí ten nápor jednoducho nezvláda.



Vysoká volatilita Bitcoinu by mohla predstavovať aj riziko pre zúčtovacie centrá. Ako povedal Thomas Peterffy, výkonný riaditeľ Interactive Brokers Group Inc. Clearingové centrá pôsobia ako sprostredkovatelia medzi stranami pri termínovaných obchodoch. Ak by došlo k divokému cenovému kolísaniu na burze, menšia brokerská spoločnosť by nedokázala splniť dodatočné vyrovnanie, zúčtovacie centrum by muselo prevziať pozíciu, čím by sa ďalej zvýšila cena Bitcoinu, čo by mohlo spôsobiť zlyhanie ďalších maklérov, myslí si Peterffy. "Ak sa to stane v čase, keď cena Bitcoinu rastie z akéhokoľvek bláznivého dôvodu, môže to strhnúť lavínu," povedal.



Investori ale takéto varovania prehliadajú. To, čo sa nedá Bitcoinom a technológii blockchain odoprieť je, že dokáže základov zmeniť spôsob fungovania bezhotovostných platieb ale aj mnoho ďalších oblastí. To však neznamená, že tu Bitcoin bude navždy a jeho cena porastie do nebeských výšin. Môže sa ukázať, že jeho ocenenie je obrovská bublina, čo však tým, ktorí sa rozhodli do meny investovať, nemusí nutne vadiť. Podstatní nemusia byť zisky, ale nutnosť byť pri tom. Podobne, ako to robia niektorí investori-fanúšikovia Tesly, Snapchatu, alebo Uberu. A práve Uber je výborným príkladom toho, že peniaze evidentne nie sú vždy jediné, čo investori hľadajú. Z finančného hľadiska ide o katastrofu. Asi nikto už nepočíta s tým, že by sa prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby niekedy dostal do zisku. Napriek tomu do firmy stále prichádzajú obrovské peniaze. Prečo? Uber je považovaný za prestížnu záležitosť. Ti, ktorí investovali, sa považujú za vyvolených a dávajú to aj patrične najavo. Firma v mnohých krajinách spôsobila revolúciu v taxi doprave, takže tí, ktorí majú podiel v spoločnosti Uber, sa považujú aj za iniciátorov historických zmien. S Bitcoinmi to nebude inak.