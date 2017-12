Manažéra VW Olivera Schmidta odsúdili v USA za emisný podvod na 7 rokov väzenia

dnes 9:16 -

Oliver Schmidt (48) bol v minulosti šéfom environmentálnej divízie VW pre oblasť USA a Kanady a bol priamo zodpovedný za to, že vozidlá vyrobené pre tieto trhy spĺňajú všetky normy v oblasti kvality ovzdušia v daných krajinách. Vedel pritom o problematickom softvére, ktorý umožňoval vykazovať odlišné hodnoty emisií pri testoch a v reálnej premávke a neskôr zavádzal vyšetrovateľov a podieľal sa na ničení dokumentov.



Podľa sudcu Federálneho súdu v Detroite Schmidt, ktorý stál na čele divízie so sídlom v Michigane tri roky, zohral v celej kauze výraznú úlohu. Schmidta zatkli v Miami začiatkom januára, keď sa vracal z dovolenky do Nemecka.



Oliver Schmidt je druhým manažérom VW, ktorý bol v USA odsúdený v súvislosti s emisnou kauzou. Inžinier VW James Robert Liang, ktorého odsúdili ešte v auguste, však vďaka spolupráci s FBI dostal menší trest, celkovo 40 mesiacov väzenia a pokutu 200.000 USD. Okrem Schmidta a Lianga obvinili úrady v USA ešte ďalších šesť osôb z VW či Audi. Tí sú však v Nemecku, ktoré ich do USA nevydá. Medzi nimi je aj Heinz-Jakob Neusser, bývalý šéf technického vývoja.



Ako prvá na zavádzanie nemeckej automobilky poukázala americká Agentúra na ochranu životného prostredia v septembri 2015. Podľa nej VW do státisícov naftových vozidiel v USA nainštaloval softvér, ktorý umožňuje maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Firma neskôr priznala, že po svete jazdí približne 11 miliónov áut s takýmto softvérom, väčšina v Európe.