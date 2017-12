Môžeme ich mať všetky: Technologické firmy majú dostatok peňazí na ovládnutie automobilového trhu

Zdroj: QZ;BBC;reuters

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 0:58 -

Šestnásť najvýznamnejších výrobcov automobilov v celosvetovom meradle dosahuje čistú hodnotu 978 miliárd dolárov. Dvadsať najvýznamnejších technologických spoločností drží hotovosť vo výške 1,1 bilióna dolárov. Je nepravdepodobné, že by sa táto hotovosť použila na kúpu automobiliek, ale porovnanie ilustruje, koľko technologických firiem dominuje globálnej ekonomike.







Technologický sektor predstavuje v súčasnosti z hľadiska peňažnej hotovosti druhý finančný sektor. Väčšina hotovosti finančných firiem je klientska bilancia. Z viac ako 1,8 bilióna dolárov držaných nefinančnými spoločnosťami predstavujú klientske peniaze približne 60 %.

Tajomstvo úspechu Silicon Valley je bezprecedentné. V stále viac prepojenom svete môžu spoločnosti monopolizovať svoje publikum a vďaka svojej dominancii vo vyhľadávaní a sociálnych médiách im postupne pribúdajú reklamné doláre. Väčšina sveta používa niekoľko produktov od Facebooku, Google alebo Apple na prístup k internetu. Je to trend, ktorý sa zrýchľuje. Príjmy spoločnosti Google, Apple, Facebooku a Amazonu sú trikrát vyššie než zástupcov skupiny dominantných technologických hráčov ako je Microsoft a Intel. Sú dokonca šesťkrát vyššie než má IBM, niekdajší technologický gigant.

Je však nepravdepodobné, že svoje finančné prostriedky použijú na masívne akvizície.





Výrobcovia automobilov to nemajú ľahké, tlačia ich dole kapitálovo náročné obchodné modely, nedostatok inžinierov v porovnaní s technickými spoločnosťami a pomerne nízke marže. Konzultačná firma McKinsey odhaduje, že výrobcovia automobilov pre masový trh investujú približne 75 % svojich peňažných tokov do výrobných nákladov, pričom na výskum a vývoj ide len okolo 3 až 6 %. Technologické spoločnosti naopak vynakladajú 35 až 60 % peňažného toku na výrobu, pričom 10 až 15 % venujú na výskum a vývoj. Pre výrobcov automobilov už nie je dostatok priestoru na manévrovanie. Ziskový rozpätie sa pohybuje okolo 10 % v porovnaní s 20 až 30 % v technologickom odvetví.







"Technologické spoločnosti chcú vlastniť "mozgy" vozidiel, pretože vedia, že tam bude možnosť pre najväčší zisk," uviedol Kevin Rivette, partner Sherpa Technology Group. "Intel a Microsoft to už urobil v počítačovom priemysle, takže existujú precedensy."





Doterajší záujem o akvizície prichádzal z Detroitu do Silicon Valley. Viac ako 64 výrobcov automobilov a hráčov z tohto trhu si zriadilo predajné miesto v San Franciscu Bay Area. Došlo k veľkému množstvu dôležitých akvizícií a investícií, ako je napríklad kúpa Cruise Automation za takmer miliardu dolárov, alebo a investíciu vo výške 500 miliónov dolárov od spoločnosti Lyft. Čínska Alibaba spolupracuje s Fordom na nových obchodných príležitostiach, cieľom dohody je nájsť spôsob ako využiť digitálne kanály na identifikáciu nových maloobchodných príležitostí, inými slovami, preskúmať nové spôsoby, akým by spotrebitelia mohli nakupovať a vlastniť vozidlá. Strategická spolupráca je podpísaná pre oblasti, ako je konektivita, cloud computing a umelá inteligencia.

Zmeniť sa toho ešte môže veľa. BMW, GM, Honda a ďalšie sa už dostali do hľadáčika akvizičných cieľov. Či bude Silicon Valley partnerom automobilového priemyslu, alebo hu kompletne kúpi, ukáže čas. Ale porovnanie hodnoty jednotlivých automobiliek s rastúcou hotovosťou pod perinou technologických spoločností, a ktomu potenciál budúcnosti autonómnych vozidiel mnohé naznačuje.