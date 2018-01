Dve otázky, ktoré vám môžu pomôcť urobiť lepšie rozhodnutia nielen pri nákupe

Zdroj: Barking Up The Wrong Tree

Foto: thinkstock

dnes 0:27 -

Určite si spomeniete na životnú situáciu, ktorá si vyžadovala správne rozhodnutie. A nielen pri investovaní, či nákupoch. Hoci ste boli presvedčení, že krok, ku ktorému ste sa odhodlali, bude správny, strach vás razom premohol. V hlave sa vám začali vybavovať rôzne rozhodnutia z minulosti, ktoré ste neskôr oľutovali. Váš mozog vám začal premietať všetky negatívne príbehy o tom, ako sa veci dokážu pokaziť. A vy ste skončili pri výbere, ktorý bol zameraný viac na zmiernenie týchto obáv než aký by bol na základe vašich hodnôt.



Pýtate sa ako sa dajú tieto negatívne myšlienky raz a navždy z hlavy odstrániť? Nedajú sa. Bodka.

Ale môžete to skúsiť. Skúste si vedome v pamäti vymazať tú časovú sekvenciu, počas ktorej ste sa trápili pred tú roztomilú osôbku, ktorá sa vám páčila na strednej škole. Bezvýsledne. Podobne dopadne aj pokus vytlačiť negatívne myšlienky. Vedci dokonca tvrdia, že potlačenie nežiaducich myšlienok môže viesť k zvýšeniu intenzity a frekvencie nežiaducich myšlienok (Wenzlaff & Wegner, 2000). Takže týmto spôsobom to nepôjde. Váš mozog vytvára myšlienky a niektoré z nich budú vždy negatívne, pretože vaša šedá hmota žije podľa hesla "lepšie bezpečnejšie, než neskôr ľutovať."

Ale netreba zúfať, dobrou správou je, že negatívne myšlienky v skutočnosti problémom nie sú, pokiaľ ide o proces rozhodovania. Vaše myšlienky nemajú okamžite pod kontrolou to čo robíte. Problémom je, ako to vedci nazývajú, "fúzia". Nie, nehovoríme o jadrových reaktoroch.



Váš mozog vytvára myšlienky. Niektoré sú úplne smiešne a tie odmietate. Ale niekedy beriete ten hlas vo svoje hlave príliš vážne. Natoľko vážne, že si myslíte, že ten patrí vlastne vám. A vy sa začnete riadiť tým, čo vám hovorí.

"No teda, som to ale riadny idiot."

"Toto nikdy nemôže fungovať."

"V tomto jednoducho nie som dobrý, a práve takto ma ľudia budú vnímať."

Toto je kognitívna fúzia. Je to, keď sa v hlave objaví myšlienka a vy ju budete brať ako skutočnosť. Kognitívnou fúziou sa rozumie to, že sa stotožníme so svojou myšlienkou a umožníme jej ovládnuť naše správanie. Vy sa ale musíte snažiť oddeliť od vašich myšlienok a nechať ich prichádzať a odchádzať namiesto toho, aby ste ich zachytávali. Myšlienky vám nesmú diktovať, čo máte robiť, doslova vás až šikanovať. Ak sa veci nebudú hýbať smerom, aký si želáte, šedá hmota okamžite pošle hlásenie, že takýto život stojí za prd! A vy tomu uveríte. Tak dochádza k fúzii, spájaniu s úsudkom. A hoci existuje mnoho rôznych spôsobov, ako vysvetliť, čo sa deje, vy sa identifikujete práve s týmto negatívnym názorom zo svojej hlavy. "Áno, počul som to v mojej hlave, musí to byť pravda, ten hlas mi nikdy v živote neporadil zle, takže to bude fakt."

Keď sa stotožníte s negatívnymi spomienkami, vynorí sa ľútosť. Keď sa stotožníte so strašidelnými víziami budúcnosti, začnete sa obávať. Oboje veľmi často ovplyvňuje proces rozhodovania. A len zriedkavo k lepšiemu.







Tak ako skoncovať s fúziou? Položte si otázku. "Kto, alebo čo je sa skrýva za všetkými tými znepokojeniami v mojej hlave?" Mali by ste premýšľať skôr o myšlienke samotnej. Možno je to pravda a možno nie. Nemusíte ju poslúchnuť, len to zvážiť. Keď budete mať toto neustále na pamäti, starosti a iné negatívne myšlienky prestávajú byť bláznivým výstražným svetlom na ktoré musíte reagovať. Namiesto toho ide o upozornenie, ako keď príde SMS na telefón, pokojne ho môžete ignorovať.

Opýtajte sa: "čo mi teraz hovorí môj mozog?". Takto položená otázka vám umožní získať od myšlienok potrebný odstup.

Negatívne myšlienky to nie ste vy, to je váš mozog. Pokúste sa o spochybnenie tejto myšlienky. Nebude to jednoduché, lebo hlas vo vašej hlave bude tvrdiť, že „naposledy si to predsa výberom tiež riadne pokašľal." Teraz by ste mu mali odpovedať, že to predsa nie je pravda, ale hlas bude stále tvrdiť opak. Preto je lepšie sa takejto otázke vyhnúť. "Je to pravda?" je nesprávna otázka.

Správna otázka znie: "Je to užitočné?" Ak pripustíte, že hlas v hlave má pravdu, dostane vás tam, kam chcete ísť? Pomôže vám účinne konať? Pomôže vám táto myšlienka byť tým, kým chcete byť? Negatívnu myšlienku považujte za možnosť, nie za pravdu.

Následne sa rozhodnite, čo je naozaj relevantné. Nie však na základe obáv, či ľútosti.

V priebehu času si poznamenajte myšlienky, s ktorými sa pravidelne stotožňujete. (Napríklad "to nemôžem zvládnuť" alebo "toto budem neskôr ľutovať.") A dajte im zbohom. Bude to chvíľu trvať, bude to chcieť čas.

Možno ste si práve teraz v duchu povedali, že "toto predsa nebudem nikdy schopný urobiť." Žiaden problém. Skúste to obrátiť na metaúroveň a povedať si: "všimol som si myšlienku, že to nikdy nebudem schopný urobiť."