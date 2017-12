ČR by mala vstúpiť do eurozóny až pri kurze 20 CZK/EUR, zhodli sa Babiš a Rusnok

dnes 19:31 -

Dvadsať korún za euro je podľa guvernéra Českej národnej banky (ČNB) Jiřího Rusnoka a pravdepodobného budúceho českého premiéra Andreja Babiša kurz, pri ktorom by sa mohol uskutočniť vstup krajiny do eurozóny. Obaja sa na tom zhodli v utorok na akcii Stretnutie lídrov českého exportu, uviedol server E15.cz.

Koruna by takýto kurz mohla dosiahnuť približne v polovici budúcej dekády, 20 Kč za euro ako vstupenka do eurozóny, je tak podľa ekonómov skôr úsilím prijatie spoločnej meny čo najviac oddialiť.

"Podľa našej aktuálnej prognózy by sa kurz koruny k euru mal pohybovať okolo hranice 20 CZK/EUR zhruba v polovici budúceho desaťročia," povedal hlavný ekonóm Deloitte David Marek. V tomto volebnom období je podľa neho nepravdepodobné, že by vznikajúca vláda rozhodla o prijatí eura. "Ak by za euro bola nasledujúca vláda a tá by odštartovala kroky na jeho prijatie, potom by sa to dalo stihnúť práve v polovici budúceho desaťročia," dodal Marek.

Ekonómovia očakávajú dlhodobé ročné posilňovanie koruny oproti euru maximálne o pol druhého percenta, rýchlejšie tempo by podľa nich neuniesli vývozcovia. "Dvadsať korún za euro je podľa môjho názoru ambiciózny cieľ," hovorí expert Moody's Analytics Tomáš Holinka.

Limitom pre silnejúci kurz koruny bude tempo hospodárskeho rastu. Aby domáca mena oproti euru posilňovala, musí česká ekonomika rásť rýchlejšie než štáty eurozóny. "Navyše, nesmie byť v Česku oproti eurozóne dlhodobo vyššia inflácia," uviedol hlavný ekonóm UniCredit Pavel Sobíšek. Ako dodal, zdá sa mu, že úvahy o kurze koruny k euru na úrovni 20 CZK/EUR môžu byť účelovo šírené ako argument proti prijatiu eura v reálnom čase.