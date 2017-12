ZSSK odhaduje, že v tomto roku prepraví vo vlakoch 72 miliónov cestujúcich

dnes 14:16 -

Do konca tohto roka by mala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) previezť vo vlakoch približne 72 miliónov cestujúcich. Odhaduje to generálny riaditeľ firmy Filip Hlubocký.

"Naším strategickým plánom je zrealizovať viac vlakových kilometrov, prepravovať viac cestujúcich a lepšie využívať kapacity a majetok spoločnosti," opísal víziu firmy Hlubocký. Spoločnosť zároveň avizuje, že má do roku 2030 rozpracovaných viacero modernizačných projektov, ktoré jej umožnia ročne prepravovať vyše 100 miliónov cestujúcich.

Za desať mesiacov tohto roka pritom štátny dopravca prepravil vo vlakoch viac ako 60 miliónov ľudí. V porovnaní s minulým rokom to podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča znamená nárast o 10,1 %.

Ide podľa neho o údaje za prepravu ľudí vo vlakoch vypravovaných vo verejnom záujme, čiže bez InterCity (IC) vlakov. "V súvislosti so zvýšením počtu cestujúcich ZSSK zaznamenala aj rast tržieb z prepravy cestujúcich vo vlakoch vedených vo verejnom záujme. Tie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 5,12 %," dodal Kováč.

Čo sa týka samotných IC vlakov, v nich previezla ZSSK za desať mesiacov tohto roka 577.851 cestujúcich a do konca odhaduje, že ich počet presiahne 650.000. IC vlaky vypravuje dopravca na komerčnom princípe bez dotácie od štátu.

V roku 2016 štátna ZSSK prepravila vo vlakoch celkovo 65,6 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2015 to predstavovalo nárast o 14,55 %, keďže vtedy dopravca vo vlakoch odviezol 57,3 milióna ľudí.