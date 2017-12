Ministri financií EÚ rokujú o čiernom zozname daňových rajov

dnes 14:01 -

Hlavnou témou utorňajších rokovaní ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli je príprava čierneho zoznamu medzinárodných daňových rajov, pričom členské štáty EÚ sa rozchádzajú v názoroch na tom, aký typ sankcií by mal platiť pre krajiny z tohto zoznamu.

Európska únia v posledných rokoch zintenzívnila úsilie v boji proti daňovým únikom aj zásluhou škandálov ako Panama Papers či Paradise Papers, ktoré odhalili existenciu rozsiahlych schém pre podniky a jednotlivcov, ktorí chcú znížiť svoje daňové povinnosti.

Na zoznam, na ktorom by sa mali jednohlasne zhodnúť ministri financií EÚ, by sa malo dostať okolo 20 krajín sveta, čo v utorok potvrdil aj eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. Čierny zoznam bude zahŕňať tie daňové jurisdikcie, ktorým sa počas posledných 10 mesiacov nepodarilo zapojiť sa do dialógu s EÚ zameranom na boj proti daňovým podvodom.

Podľa údajov tlačových agentúr medzi krajinami na čiernom zozname EÚ by nemali chýbať: Južná Kórea, Macao, Panama, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Barbados, Kapverdy, Grenada, Marshallove ostrovy, Palau a Svätá Lucia.

Moscovici pred novinármi zároveň naznačil, že sa pripravuje aj druhý, takzvaný "šedý" zoznam približne 40 krajín sveta, ktoré sú považované za miesta vhodné pre daňové úniky a ktoré sa zaviazali zosúladiť sa s daňovými normami EÚ.