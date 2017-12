Rezort práce pripravuje digitalizáciu komunikácie s poskytovateľmi

dnes 12:01 -

Ambíciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je pripraviť počas roka 2018 malú novelu zákona o sociálnych službách. Jej súčasťou by boli nové povinnosti rezortu a poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré povedú k digitalizácii vzájomnej komunikácie a k digitálnemu zverejňovaniu informácií. Povedal to v utorok na stretnutí s médiami štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

Občanom by mali čo najviac dostupné informácie o sociálnych službách a o ich poskytovaní, vysvetlil Ondruš význam novely s tým, že zákon by byť účinný v roku 2019.

„Naše ministerstvo v súčasnosti finalizuje vlastnú predstavu o tom, ktoré povinné informácie by sa zverejňovali a poskytovali v elektronickej podobe, pri ktorých by sa to dalo urobiť v roku 2019 a pri ktorých prípadne neskôr," priblížil proces prípravy. V januári 2018 sa stretneme s predstaviteľmi poskytovateľov sociálnych služieb a chceme s nimi prediskutovať harmonogram prípravy novely, doplnil štátny tajomník.

Generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová prezentovala médiám Mapu sociálnych služieb so šiestimi kategóriami v sekcii Neprehliadnite na webovej stránke rezortu práce. Údaje sú z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa registrujú na vyššom územnom celku. Ministerstvo ich na stránke aktualizuje raz za tri mesiace. „Počet poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku je v súčasnosti 3118,“ povedala Fašungová.