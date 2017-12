Investoval stovky tisíc, ale za šálku kávy odmieta dať 2,50 dolára

Zdroj: CNBC

„Mám zaplatiť 2,50 dolára za kávu? Nikdy, nikdy, nikdy to neurobím. Je to zbytočne veľa peňazí za niečo, čo stojí 20 centov, za 2,50 dolára si nikdy nekúpim frape-latte-bla-bla-bla-." Namiesto toho si kávu urobí doma. "Pijem kávu, jednu každé ráno, jej príprava vyjde asi na 18 centov, zvyšok investujem."



Táto myšlienka - úspora malých súm a neustále investovanie - je ústredným bodom osobného finančného poradenstva O'Learyho.

"Pravda je, že je tu veľa zbytočností, ktoré nepotrebujete," vysvetľuje. "Čo som sa naučil robiť a čo mi skutočne pomohlo pri udržiavaní rastu v mojom osobnom investovaní je, že kedykoľvek zdvihnem niečo, čo si chcem kúpiť, si poviem:" Naozaj toto potrebujem?" Pretože to nekúpim, peniaze investujem a zarábajú mi každý rok, aj keď spím."





Navrhuje, aby ste túto stratégiu nasledovali. Nezáleží na tom, aký je váš príjem. "Musíte vziať 10 percent z vašich výdavkov každé dva týždne a investovať," odporúča O'Leary. "Ľudia hovoria:" Nemôžem si to dovoliť! Sotva dokážem platiť nájomné!" Ale nie je to pravda, nakupujú si hlúposti, ktoré nepotrebujú každý deň."

Pre O'Learyho ani šálka kávy v kaviarni nestojí za to. "Nekupujem veľa hlúpostí, kupujem veci, ktoré potrebujem, a zvyšok investujem. Funguje to," hovorí. "Skúste to aj vy niekedy."