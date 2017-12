Portfólio za 90 miliárd dolárov: Švajčiarska národná banka je vášnivým obchodníkom

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP

dnes 10:41 -

SNB má vo svojej bilancii aktíva vo výške 836 miliárd dolárov. To nie je obrovský objem peňazí pokiaľ ide o centrálnu banku. Fed, ECB a BOJ majú päť až šesťnásobok tejto sumy. Len Fed má aktíva vo výške 4,5 bilióna dolárov. Bilancia SNB je však pozoruhodná v porovnaní s veľkosťou švajčiarskej ekonomiky. Celková suma aktív v držbe Fedu, ECB a BOJ je na úrovni 23, 40 a 90 % ročného HDP ich krajín. Aktíva SNB predstavujú celkovo 127 % švajčiarskeho HDP.To znamená, že SNB investovala o štvrtinu viac, ako produkuje celé jej hospodárstvo za rok.

Ako SNB investovala tieto peniaze je ešte zaujímavejšie. V snahe devalvovať švajčiarsky frank v roku 2015 investovala 94 % svojej bilancie mimo Švajčiarska. Ale neboli to len bežné investície centrálnej banky, ako sú bezpečné cenné papiere kryté štátom. Fed má napríklad 55 % amerických štátnych dlhopisov a 40 % hypotekárnych cenných papierov, vládou podporovaných firiem.

SNB investovala takmer 20 % do akcií a viac ako polovicu do amerických akcií. SNB má portfólio amerických akcií za 88 miliárd USD, čo sa rovná približne 0,3 % amerického akciového trhu.

SNB je 35. najväčším investorom na základe 50-ky najväčších podielov. Vo väčšine cenných papierov sú jedinými firmami s väčšími investíciami už len veľkí správcovia aktív, ako sú Blackrock a Vanguard, ktorí majú investície od množstva jednotlivcov a inštitúcií. To znamená, že SNB je najväčší individuálny fond, väčší ako ktorýkoľvek hedžový fond.

SNB vlastní sedem spoločností v hodnote viac ako 1 miliarda dolárov: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, Johnson & Johnson a Exxon. Jeho pozícia vo výške troch miliárd dolárov v spoločnosti Apple sa rovná vlastníctvu 0,35 % spoločnosti, čo je väčší ako podiel má Franklin Resources a Charles Schwab. Táto pozícia vychádza na viac ako 350 dolárov na osobu vo Švajčiarsku, čo je asi toľko, za čo by si každý v krajine mohol kúpiť inteligentné hodinky Apple Watch.

Apple - 2,967 milióna dolárov

Alphabet – 2,190 miliardy dolárov

Microsoft - 2,031 miliardy dolárov

Facebook - 1,516 miliardy dolárov

Amazon - 1,440 miliardy dolárov

Johnson & Johnson - 1,401 miliardy dolárov

Exxon Mobil - 1,353 miliardy dolárov

AT & T – 995 miliónov dolárov

Procter & Gamble - 941 23 miliónov dolárov

Pfizer – 844 milióna dolárov

(zdroj: SEC filings, Sentieo)

Doteraz sa táto stratégia vyplatila. Je to nezvyčajné pre centrálnu banku, ale SNB má súkromných akcionárov, takže musí vykazovať výnosy ako bežná spoločnosť. A minulý rok sa jej darilo, dosiahla obrovský zisk vo výške viac ako 20 miliárd dolárov. Ale všetky centrálne banky majú majetok značne nad normálnou hodnotou. Fed aj ECB oznámili, že budúci rok znížia svoje aktíva. Čo ak SNB urobí to isté? Môže vystúpenie takéhoto veľkého investora z trhu ovplyvniť cenu akcií, ktoré vlastní? Už čoskoro sa to dozvieme.