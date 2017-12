Rýchliky medzi Bratislavou a Púchovom budú jazdiť rýchlosťou 160 km za hodinu

dnes 13:31 -

Rýchliky medzi Bratislavou a Púchovom budú od 10. decembra tohto roka jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Po ukončení výlukových prác na trati pri Trenčíne zvládnu cestu z hlavného mesta do Žiliny o pätnásť minút rýchlejšie, za dve hodiny a 31 minút, a do Trenčína o sedem minút, za jednu hodinu a 21 minút. Ako v pondelok informovala Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), ktorá predstavila nový cestovný poriadok 2017/2018, InterCity (IC) vlaky na hlavnej domácej trati zrýchlia cestu z Bratislavy do Trenčína na 59 minút a do Žiliny na necelé dve hodiny (jedna hodina a 52, resp. 54 minút).

"Zrýchľovanie na železnici je jeden zo spôsobov, ako dostaneme cestujúcich do našich vlakov, keď im poskytneme zmysluplnú alternatívu k autám," povedal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Národnému vlakovému osobnému dopravcovi sa podľa neho podarilo vyjednať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR v budúcom roku zvýšenie výkonov vo verejnom záujme o viac ako milión vlakových kilometrov. Rozsah výkonov, ktoré objednáva a dotuje štát, mal pôvodne zostať na úrovni 31,3 mil. kilometrov. "Chceme posilniť prímestskú dopravu pri Bratislave, zvyšujeme takt medzi Bratislavou a Žilinou, Košicami a Prešovom," uviedol Hlubocký.

Štát platí zhruba 8 eur na kilometer objednaných výkonov. Pri navýšení by to malo byť o štvrtinu menej, čo by malo stáť navyše 6,5 až 7 mil. eur. Dotácia pre ZSSK by mala v tomto roku dosiahnuť 254 mil. eur a návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta so sumou predbežne takmer 210 mil. eur.

Rýchlejšie cestovanie po železnici podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR umožňuje ukončenie tretej etapy modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov na 160 km za hodinu v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá, trvajúcej päť rokov do októbra tohto roka. Investíciu za 245 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty financovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) z vlastných zdrojov, keďže Európska komisia na túto stavbu peniaze neposkytla pre sporné verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.

"Modernejšie trate prinášajú komfortnejší a spoľahlivý spôsob prepravy. Verím, že to cestujúci ocenia a zistia, že v mnohých prípadoch sa im oplatí vymeniť auto za ekologickejší vlak," informoval minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most - Híd). Rezort dopravy hľadá dodatočné zdroje aj na ďalšie rozšírenie vlakovej dopravy na viacerých úsekoch nielen v okolí Bratislavy, vrátane nových rýchlych spojov na najvyťaženejších tratiach na východe krajiny.

Najrýchlejší pár IC vlakov 510/513 prejde trasu medzi Bratislavou a Košicami naďalej za štyri hodiny 42 minút, pri ostatných IC vlakoch sa cesta skráti na štyri hodiny 54 minút. Najrýchlejší pár IC vlakov po novom bude jazdiť z Košíc priamo do Viedne na Hlavnú stanicu bez prestupovania v Bratislave. V hlavnom meste sa len vymení rušeň, čas čakania sa tu skráti do Viedne o minútu a späť o tri minúty. "Cesta priamym IC vlakom z metropoly východu do hlavného mesta Rakúska tak potrvá šesť hodín dvanásť minút. Bude to konečne priame denné vlakové spojenie Košíc a Viedne," dodal Hlubocký. Cestujúci budú mať naďalej možnosť využiť na tejto trase aj priamy lôžkový vozeň.

"Začíname sa približovať našej filozofii dostať ľudí z áut do železničnej dopravy. Rokovania s ministerstvom dopravy a výstavby sa dotýkali hlavne oblastí, ktoré z pohľadu preplnenia automobilovou dopravou sú najkritickejšie, najmä Bratislava a okolie," povedal riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček. Prvá a druhá zmena cestovného poriadku v budúcom roku podľa neho prinesú požadované rozšírenie prímestskej dopravy v hlavnom meste a okolí, kapacitné zvýšenie výkonov na trati Bratislava - Žilina a rýchlejšie spojenie Košíc a Prešova.

Od prvej zmeny cestovného poriadku 4. marca 2018 začnú premávať nové regionálne rýchliky Bratislava - Žilina. Na tejto trase budú v pracovných dňoch hodinové intervaly medzi rýchlikmi a regionálnymi rýchlikmi. Pribudnú nové regionálne rýchliky na trati Košice - Poprad - Tatry či regionálny expres Košice - Prešov. Výrazné oživenie vlakovej dopravy v Bratislave a okolí možno očakávať od druhej zmeny grafikonu od 10. júna 2018. Pribudnú nové spoje osobných vlakov z a do stanice Bratislava Nové Mesto smerom na Trnavu, Senec a stanicu Bratislava Petržalka s prípojmi do Rajky a Viedne.

Novinkou v cestovnom poriadku bude obnovenie medzinárodného vlakového spojenia Bratislava Petržalka - Rajka - Hegyeshalom so zastavovaním v Rusovciach. Prepravu na tejto trati bude zabezpečovať spoločnosť GySEV denne piatimi pármi vlakov v každom smere. Spojenie by malo zmierniť cestnú premávku z Petržalky smerom z mesta. Úsek Rusovce - Petržalka bude súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, vlaky budú prepravovať aj bicykle. "Očakávame, že túto alternatívu zákazníci ocenia. Budeme sledovať priebežne, vyhodnocovať a nastavovať tento produkt tak, aby bol zmysluplný," uviedol Martinček.