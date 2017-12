James Altucher: 10 predpovedí o tom, kam smeruje Bitcoin

Zdroj: CNBC

Foto:YT/Investor Town Hall Show;thinkstock

dnes 10:25 -

Altucher hovorí, že každý typ meny vyriešil problémy meny predchádzajúcej generácie. Bitcoin rieši problém nekonečného tlačenia peňazí, falšovania, či anonymity. Altucher vlastní bitcoin, ethereum, litecoin, zcash a filecoin. Poukazujúc na nerovnováhu medzi dopytom a ponukou, Altucher predpovedá, že bitcoin dosiahne úroveň 1 000 000 dolárov za token. "Dnes je v kryptomenách asi 200 miliárd dolárov a viac ako 200 biliónov dolárov v dopyte, čo je množstvo papierovej meny a zlata vo svete," povedal.

Altucher varuje, že 98 percent kryptomien je podvod. Ale Bitcoiny a niekoľko ďalších kryptomien prežijú. "Toto je najväčší tektonický posun v peniazoch a bohatstve, aký zažijeme," povedal pre televíziu CNBC.





10 Altucherových predpovedí pre kryptomeny:



Najmenej jedna krajina pravdepodobne príde o svoju menu. Pravdepodobne to bude Argentína alebo Venezuela. To povedie k masovému akceptovaniu bitcoinov v rámci populácie. Zároveň sa tým zvýši cena bitcoinu na viac ako 50 000 dolárov.



Bežné banky začnú akceptovať bitcoiny a začnú ponúkať úložný priestor a prístup k softvéru. Vytvoria svoje vlastné deriváty kryptomien.



Napriek optimizmu dôjde k masívnemu prepadu a 95 percent dnešných kryptomien zmizne, rovnako ako keď praskla dot-com bublina. Tie čo zostanú budú raketovo rásť. K tomu dôjde počas nasledujúcich štyroch až šiestich mesiacov.

Vláda USA tajne začne hromadiť jednu z menších kryptomien, aby sa uľahčili transakcie v oblasti šedej ekonomiky s inými krajinami. To sa už začalo, ale masívnejšie sa to prejaví v roku 2018.

Čína začne výraznejšie investovať do ďalšej kryptocurrency, pravdepodobne to nebude bitcoin. Čína bude chcieť mať kryptomenu konkurencieschopnú bitcoinom, ale aby ju mala pod centralizovanou kontrolou. To vo všeobecnosti poskytne legitímnosť všetkým kryptomenám.



Jedným z veľkých problémov kryptomien je dnes ich volatilita. Najmenej jedna základná digitálna mena v roku 2018 výrazne zníži svoju hodnotu.

Čoraz viac firiem bude platiť dodávateľom na voľnej nohe v kryptomene, čo povedie k výzve pre daňovú reformu. Budú musieť existovať väčšie regresívne dane z predaja, ktoré si v konečnom dôsledku vyžiadajú vládne škrty a nakoniec menej moci v rukách národných vlád. Toto je dlhodobá predikcia.

Rovnako, ako zmenil internet monopol na telefonovanie, zmenia kryptomeny monopol na penia podporované vládami.



Vytvorí sa nová vládna organizácia, ktorá bude analyzovať reguláciu kryptomien. Iróniou je, že to povedie k obrovskému vzostupu bitcoinu a mincí, ktoré poskytujú skutočný úžitok.



Zrodia sa tisíce kryptofiriem, ktoré vstúpia na burzu. Ale len na málo z nich čaká skutočne obrovský úspech.