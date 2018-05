Prešľapy inteligentného investora: Bez kritického myslenia je cesta k úspechu zarúbaná

Zdroj: Scientific American

Foto: TASR/František Iván;MIT

dnes 0:04 -

V prípade inteligentného človeka je vyššia pravdepodobnosť, že sa počas dospievania nedostane do zbytočných problémov so zákonom, získa dobré vzdelanie, bude úspešný v práci, a dalo by sa pokračovať. Celý rad štúdií ale nedokázal potvrdiť súvislosť medzi inteligenciou a spokojným životom či dlhovekosťou.



V prácovnom dokumente A Route to Well-being: Intelligence vs. Wise Reasoning autori tvrdia, že väčšina IQ testov nedokáže posúdiť rozhodovacie schopnosti jednotlivca v reálnom živote. Ani schopnosť ako vie vychádzať s ostatnými.







Schopnosť kritického myslenia je naopak spájaná so spokojnosťou a dlhovekosťou. Kritické myslenie je súbor kognitivnych zručností, ktoré umožňujú jedincovi racionálne premýšľať a dosahovať stanovené ciele. Pričom tieto schopnosti ľudia využívajú práve vtedy, keď je to potrebné. Tí, ktorí dokážu kriticky myslieť, sú dostatočne flexibilní, k podpore vlastných myšlienok potrebujú dôkazy a sú schopní rozpoznať, kedy sa ich snaží niekto oklamať. Kritické myslenie znamená schopnosť prekonať najrôznejšie kognitívne predsudky, napríklad klam spätného vyhodnotenia (hindsight bias) alebo potvrdzovacie skreslenie (confirmation bias).

Kriticky mysliaci človek predvída širokú škálu možných udalostí. Množstvo štúdií dokazuje, že tí, ktorí dokážu kriticky myslieť, prežívajú menej negatívnych udalostí prakticky vo všetkých oblastiach bežného života. Medzi základné predpoklady pre kritické myslenie patrí schopnosť verbálnej argumentácie, analýza argumentov, testovanie hypotéz, porozumenie pravdepodobnosti a neistoty či rozhodovanie a riešenie problémov. Kritické myslenie, na rozdiel od inteligencie, sa dá naučiť a následne rozvíjať.



Otázka, či je lepšie byť inteligentný, alebo zvládať kritické myslenie, je v tejto súvislosti bezpredmetná. Kritické myslenie si zaslúži viac pozornosti. Počet kritikov IQ testov, ktoré nedokážu zmerať základné schopnosti racionálneho rozmýšľania, rastie. To, čo sa dnes bežne považuje za inteligenciu, je práve schopnosť kriticky myslieť. Inteligencia je daná geneticky, ale až kritické myslenie dokáže skutočne oddeliť bystrých od tých, ktorí robia hlúpe chyby. Aj v investovaní.