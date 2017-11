Šachy s akciami: Akú má skutočnú hodnotu Uber?

Zdroj: wolfstreet

Foto: TASR/AP

dnes 11:22 -

SoftBank Group Corp., japonská holdingová spoločnosť spolu s investičnými spoločnosťami Dragoneer Investment Group a General Atlantic ponúkajú najmenej 6 miliárd USD za akcie spoločnosti Uber, ktoré majú zamestnanci a skorší investori. Pri cenách 33 dolárov za akciu vychádza hodnota škandálmi opradenej spoločnosti na 48 miliárd dolárov. To by znamenalo 30 % zľavu z posledného "ocenenia".

"Podľa ľudí, ktorí sú oboznámení s touto dohodou," uviedla agentúra Bloomberg, "SoftBank a jej partneri získajú by touto ponukou získali 14 % podielu v Uber." Táto časť dohody neprinesie žiadne peniaze pre samotnú spoločnosť Uber, ale umožní zamestnancom a prvým investorom predať svoje akcie. Takže by to znamenalo stretnutie skutočných predajcov a skutočných kupcov. Niektorí akcionári spoločnosti Uber už súhlasili s predajom akcií za túto cenu, nie je však jasné, či SoftBank dokáže kúpiť všetky akcie, za ktoré ponúka uvedenú sumu. Ak by nákup nebol úspešný, mohlo by to zvýšiť cenu alebo viesť k odstúpeniu od zmluvy.



Ak by sme sa držali pôvodného ocenenia vo výške 68 miliárd dolárov, SoftBank by urobila aj priamu investíciu do Uberu vo výške 1 miliardy dolárov. Táto dohoda by znamenala nové "ocenenie" spoločnosti Uber. Akcie za 14 miliárd dolárov sa predajú s 30 % zľavou, zmiznú z dohľadu a propaganda okolo "oceňovania" sa v ničom nezmení. A prečo je dôležité?







Kvôli chystanému IPO. Začiatkom novembra nový šéf spoločnosti Uber Dara Khosrowshahi povedal, že očakáva, že spoločnosť vstúpi na burzu v roku 2019. Takže je čas dať veci do poriadku. Ak bude scenár úspešný, kombináciou 14 miliárd dolárov a 1 miliardy dolárov sa skupina pod vedením SoftBank stane jedným z najväčších akcionárov spoločnosti Uber. Podľa Bloombergu je to prioritou pre Khosrowshahiho, šancu dostať sa k novému silnému spojencovi. Podľa Bloombergu by skupina získala aj dve stoličky v správnej rade. Podľa Wall Street Journalu by takáto investičná dohoda, ak by bola úspešná, dokázala transformovať firemnú štruktúru najcennejšieho strat-upu na svete. Pribudli by zhruba šiesti riaditelia a zmenili by sa aj hlasovacie pomery. Po rokoch turbulencie by to prinieslo určitú stabilitu do Uberu.

SoftBank už vlastní približne 80 % spoločnosti Sprint a má aj podiely v ďalších startupoch na zdieľanú jazdu, vrátane najväčšej spoločnosti tohto druhu v Brazílii a v Číne. To, že sa SoftBank zuajíma aj o Uber by len potvrdilo stávku na odvetvie a predstavovalo logický krok v tomto kontexte.

Ale to, čo je na celej veci fascinujúce, je to, že 14 % -ný podiel, teda akcie získané od zamestnancov a prvých investorov , má získať oveľa lacnejšie ako bola firma pôvodne "ocenená", zatiaľ čo oveľa menšia priama investícia vo výške 1 miliardy dolárov dokáže zabezpečiť, že celý zázrak tohto bývalého "ocenenia" zostáva nedotknutý.