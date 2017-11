Čo dokázala naša analýza: Dobre vám radím, nakupujte!

Zdroj: Real Investment Advice

Foto: TASR/AP

dnes 10:42 -

Obchodník sa snaží predať čo najviac. Zákazník ale dobre vie, čo potrebuje a preto sa dá prehovoriť na nákup len za určitých podmienok. Prečo to ale neplatí vo svete financií? Pretože priemerný človek berie analýzy trhu za skutočnosť, a na základe takto získaných informácií sa rozhoduje, čo urobí so svojim portfóliom.

Lance Roberts, portfólio stratég z Clarity Financial, zozbieral viac ako 4 tisícky ratingov k jednotlivým cenným papierom od analytikov na Wall Street. Drvivá väčšina investičných odporúčaní znela nakupuj. Naopak odporúčanie predávaj našiel len u mizivého percenta titulov. Vysvetlil to nasledovne.

Väčšina analytikov sú zamestnanci investičných bánk či podobných finančných inštitúcií. Ich cieľom je, ako inak, rozvíjať vlastný biznis. V tomto pohľade ale odporúčania „predávaj“ sú niečo, čo ich biznisu nijak neprospieva. Roberts tvrdí, že korporácie vyvíjajú tlak na finančné inštitúcie a ich analytikov, aby dávali kladné odporúčania. Pokiaľ by to odmietli, mohli by si nájsť ústretovejšie inštitúcie a výsledkom nekompromisného prístupu by bolo len ochudobnenie sa o tučné poplatky.





Roberts upozorňuje, že investori nepredstavujú pre Wall Street klientov. Sú to potenciálni spotrebitelia produktov ich klientov. Analytici by sa nemali vnímať ako nezávislí odborníci, ale primárne ako obchodníci, ktorí sa vám snažia vnútiť svoje produkty, alebo skôr produkty ich klientov. Je to to isté ako by boli predajcom v obchode. Tak, ako to chodí v akomkoľvek inom biznise, hoci treba uznať, že ten finančný je výnosnejší než akýkoľvek iný.