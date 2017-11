Finančný priekopník Isaac Newton: Vedec, ktorý spanikáril pri nafukujúcej sa bubline

Zdroj: jasonzweig

Foto: SITA/AP

dnes 1:53

Andrew Odlyzko, profesor matematiky na Minnesotskej univerzite, podrobne skúmal históriu akciovej burzy. Vo svojej výskumnej práci analyzuje Newtona ako investora. Poukazuje na to, že Newton investoval opatrne a úspešne celé roky. Diverzifikoval svoje portfólio prostredníctvom akcií a štátnych dlhopisov, v celkovom objeme približne 32 000 libier. To sa písal rok 1720, dne by malo jeho portfólio hodnotu zhruba 4,4 milióna libier.



Newton nebol len jedným z najväčších svetových vedcov, bol aj finančným priekopníkom. Ako majster kráľovskej mincovne presvedčil britskú vládu, aby prešla od striebra na zlato a zo žltým kovom previazala svoju menu. Aby zaviedla presné váhy a merania pre mince a prísne trestala falšovateľov.





Newton bol tiež medzi prvými, ktorí odhalili potenciál South Sea Co., globálnej obchodnej spoločnosti, ktorá sa usilovala o reštrukturalizáciu rastúcich dlhov britskej vlády. Newton začal s nákupom akcií firmy asi okolo júna 1712, čo bolo menej ako rok po založení spoločnosti, píše profesor Odlyzko. To bolo skoro osem rokov predtým, než špekulácie okolo firemných akcií prerástli do mánie, ktorej podľahli nielen bežní investori ale aj odborníci, zástupcovia vyššej spoločenskej triedy, obchodníci, farmári, vdovy. Podľahli dokonca aj zhruba tri štvrtiny poslancov parlamentu, kráľovskú rodinu kráľa Juraja I nevynímajúc. Akcie kótované ako percento ich nominálnej hodnoty sa vyšvihli z marcových približne 200 na júlových takmer tisíc. Následne sa koncom roka 1720 zrútili späť pod 200 počas niekoľkých katastrofálnych týždňov.

Odlyzko odhaduje, že keby Newton kúpil a držal svoje akcie South Sea nepretržite od začiatku roku 1712 až do roku 1723, kedy sa ceny po spľasnutí bubliny stabilizovali, získal by kumulatívny celkový výnos približne 116 %. To je asi 6,5 % ročne, bez započítania dividend. Veľkorysý výnos v čase, kedy dlhodobé štátne dlhopisy vykazovali úrokové sadzby 4 až 5 %.





Avšak Newton nedržal osvedčeného nakupovať a držať. Ešte v roku 1720 vlastnil 10 000 akcií South Sea, ale v apríli a máji toho roku ich 8000 predal za cenu okolo 350 libier za kus, čím si pripísal zisk najmenej 20 000 liber, zistil prof. Odlyzko. Vtedy to bola obrovská suma, čo dnes zodpovedá takmer 4 miliónom dolárov. Ale cena akcií vystrelila takmer ihneď po tom, ako ich Newton predal, pričom na konci mája a začiatkom júna roku 1720 sa už obchodovali za 800.

"Keď bublina pokračovala v nafukovaní, zdá sa, že spanikáril," píše prof. Odlyzko o Newtonovi. Veľký vedec zabudol na svoju racionalitu keď za 26 600 libier nakúpil 14. júna 1720 akcie South Sea za cenu približne 700 libier za kus. Bolo to dvakrát toľko za koľko ich predal len niekoľko týždňov predtým.

Ešte horší krok urobil koncom augusta, pri cene okolo 750 libier za akciu, Newton dal ďalších 1000 libier na zábezpeku, niečo ako opciu, ktorá mu dávala možnosť nakúpiť akcie za cenu 1000 libier za kus. To už sa Newton zmenil z obozretného investora, ktorý mal peniaze rozložené do niekoľkých cenných papierov, na špekulanta, ktorý v podstate uvrhol celý svoj kapitál do akcií jedinej firmy. Veľký vedec zúfalo sledoval dennú výkonnosť, podobne ako to robili obchodníci v roku 1999 alebo mnohí, ktorí tento rok nakúpili Bitcoiny.





Zdá sa, že Newton kvôli najhorším nákupom prišiel až o 77 %, teda najmenej 22 600 libier, odhaduje prof. Odlyzko. To je ekvivalent 3,1 milióna libier alebo takmer 4,1 milióna dolárov vprepočte na dnešnú kúpnu silu. Celkovo stratil najmenej tretinu hodnoty svojho portfólia.



Prof. Odlyzko tvrdí, že autor gravitačného zákona vedel len veľmi málo o základnom zákone finančnej gravitácie. To, čo stúpa, musí raz aj klesať. A to, čo rastie najvyššie, zvyčajne padne veľmi bolestivo.