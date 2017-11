Právnik radí: Nový obchodný zákonník, 6 zmien a odporúčaní pre podnikateľov

Zdroj: Ružička Csekes

„Novela Obchodného zákonníka sa dotýka aj slušne a korektne podnikajúcich firiem. Radíme im, aby sa na povinnosti vyplývajúce z novely pripravili a rátali s tým, že niektoré zo zmien budú v praxi administratívne a procesne náročnejšie,“ hovorí Lucie Schweizer, partnerka kancelárie Ružička Csekes.



Hlavné zmeny novely Obchodného zákonníka a odporúčania advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

1. zmena

Štatutárovi, ktorý bude odvolaný zo svojej funkcie, povinnosti končiť nebudú. Každý bývalý člen štatutárneho orgánu musí rátať, že celý 1 rok po zániku jeho funkcie má povinnosť poskytnúť primeranú súčinnosť, ktorú si vyžiada súd, správca dane či verejnoprávna inštitúcia (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, súdny exekútor alebo správca) za podmienky, že súčinnosť neposkytol v tom čase ustanovený člen štatutárneho orgánu alebo ak nie je zrejmé, kto túto funkciu vykonáva. Náklady, ktoré budú s tým spojené, uhradí spoločnosť. Ak člen štatutárneho orgánu stratí svoju bezúhonnosť (resp. prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie), automaticky stratí aj svoju funkciu v tomto orgáne. Členov dozornej rady, ktorého volia zamestnanci, bude môcť byť po novom v zásade iba zamestnanec.

PRÁVNIK RADÍ: Spoločnosť by mala v kontexte týchto zmien zvážiť úpravu doteraz platných interných dokumentov, prípadne samostatne upraviť novú povinnosť aj do zmluvy so štatutármi. V individuálnych prípadoch môže byť žiadúce, aby spoločnosť revidovala zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu či stanovy spoločnosti. V súvislosti s možnou stratou bezúhonnosti členov štatutárnych orgánov bude zrejme vhodné zvážiť nastavenie procesov menovania svojich štatutárov. K správnemu fungovaniu firmy s novým Obchodným zákonníkom môže tiež pomôcť zavedenie tzv. offboardových a onboardových procesov u štatutárov, ktoré sa vysporiadajú s požiadavkami a podmienkami novely.

2. zmena

Objektívnu zodpovednosť bude mať aj ten, kto vykonáva funkciu štatutárneho orgánu (alebo člena), a to bez toho, aby bol do nej vymenovaný. Ak tento človek nebude konať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, bude znášať riziko zodpovednosti, a to celým svojím majetkom.

PRÁVNIK RADÍ: V prvom kroku by firma mala identifikovať potenciálne osoby, ktoré môžu byť týmto ustanovením dotknuté, keďže interpretácia tohto ustanovenia môže byť v praxi skutočne široká. Následne by mala revidovať interné predpisy, ako aj vnútorné procesy, ktoré môžu prípadne dovoľovať iným osobám ako štatutárom konať za spoločnosť. Revíziu by sme odporúčali aj v prípade udelených plnomocenstiev - so širokým rozsahom právomocí alebo bez akéhokoľvek obmedzenia. Následne by firma mala nastaviť procesy udeľovania pre nové plnomocenstvá.

3. zmena

Po novom bude ovládajúca osoba (spoločník, akcionár) zodpovedná za úpadok ovládanej osoby voči veriteľom za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím vplyvom podstatne prispeje k úpadku. Ovládajúcou osobou je v tomto prípade osoba (právnická alebo fyzická), ktorá má v dotknutej spoločnosti väčšinový podiel (napr. akcionár, spoločník) na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti (alebo akcie), s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv (napr. tichý spoločník s nominačnými právami alebo investor s nominačnými právami atď.).

PRÁVNIK RADÍ: Aby firmy eliminovali riziko spojené s touto zmenou odporúčame, aby firmy revidovali svoje zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, či stanovy prípadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy s podobným účinkom (na úrovni spoločníkov alebo akcionárov), ďalej investorské zmluvy, zmluvy o spolupráci pri vytvorení spoločného podniku alebo tzv. akcionárske dohody.

4. zmena

Zaviedla sa nová definícia „Kapitálový fond“ (doposiaľ známe ako „iné kapitálové fondy“) a upravili sa práva na nakladanie prostriedkov v ňom vrátane zmien v zákone o dani z príjmov (výplaty z účtu „ostatné kapitálové fondy“). Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov je nanovo upravený aj v daňových predpisoch.

PRÁVNIK RADÍ: Pre firmy to znamená, že vyplácanie z ostatných kapitálových fondov už nie je neregulované, ale dostalo zákonné limity, napr. postup s nakladaním s prostriedkami vo fonde bude musieť byť upravený v zakladateľských dokumentoch alebo stanovách, či povinné zverejnenie oznámenia o výške prerozdelenia ich výplaty, a to 60 dní vopred.

5. zmena

Transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), ktorá bola prijatá 8. júna 2016 sa novelou Obchodného zákonníka, sa zavádzajú procesnoprávne inštitúty ochrany obchodného tajomstva. Neodkladným opatrením môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť jednu alebo viac povinností spočívajúcich najmä v zákaze využívania obchodného tajomstva, alebo v prípade tovaru porušujúceho právo k obchodného tajomstvu zákaz výroby, uvádzania na trh, dovoze, vývoze atď. Súd môže na návrh majiteľa obchodného tajomstva v konaní vo veci samej uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva nápravné opatrenie stanovené v novele Obchodného zákonníka.

PRÁVNIK RADÍ: Odporúčame interne definovať informácie, ktoré spĺňajú definíciu obchodného tajomstva podľa § 17 ObZ a tieto náležite zabezpečiť pred neoprávneným získaním, využitím a prípadne možným ďalším sprístupnením rušiteľom obchodného tajomstva (označené obchodné tajomstvo ďalej poskytovať tretím osobám na základe zmlúv, interne zabezpečiť ochranu, napr. v pracovnoprávnych zmluvách, smerniciach, relevantné dokumenty chrániť v trezore atď.). Riadne označenie dokumentov obsahujúcich obchodné tajomstvo zo strany spoločnosti je navyše dôležité z hľadiska jeho ochrany v prípade nečakaných zásahov zo strany Protimonopolného úradu alebo orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako odporúčame preveriť, či spoločnosť aj nevedome neporušuje obchodné tajomstvo inej osoby, t .j. najmä preveriť či k poskytnutiu informácií (používaných alebo ďalej sprístupňovaných spoločnosťou) dochádza v súlade so zákonom, preveriť zmluvy a iné zdroje získavania informácií.

6. zmena

Ak bude podnikateľ vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu, budú preňho platiť obmedzenia prevodu alebo rozdelenia obchodného podielu a nebude si môcť tiež založiť spoločnosť.

PRÁVNIK RADÍ: Treba rátať s vyššou administratívnou a časovou náročnosťou procesu a vopred sa tomu prispôsobiť.

„Novela priniesla pre firmy viacero zmien, ktoré sa logicky dotknú nastavenia procesov ich trhového i interného fungovania. Každú spoločnosť a každú oblasť zasiahnu od januára iným spôsobom. Pre veľké zabehnuté firmy to nemusia byť veľké zmeny. Naopak, viac zmien sa týka stredných a menších firiem. Čas na implementáciu, resp. adaptovanie sa na novú legislatívu je z môjho pohľadu ešte dostatočný. Firmy by však nemali opomenúť túto prípravu, aby ich po 1.1.2018 nezaskočila časová a administratívna záťaž, ktorá z niektorých zmien plynie,“ dodáva na záver Lucia Schweizer z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.