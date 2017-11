Záchrana v pravý čas: Za bezcennú handru získal život na úrovni

Zdroj: CNBC

Mal pred sebou prosperujúcu kariéru ako tesár na voľnej nohe, avšak automobilová nehoda v roku 2007 mu dostatočne strpčila život. Po nej strávil v nemocnici na dialýze väčšiu časť roka. Poškodenie nervov a mikrofraktúry v ľavej nohe viedli k infekcii a zhoršeniu prognózy uzdravenia. Jeho lekári mu predpovedali päť rokov života. "Pokúšali sa robiť všetko čo len mohli, ale nakoniec to bolo tak zlé, že mi oznámili, "musíme vám nohu amputovať," spomína si Krytzer na životný zlom. Napriek amputácii mu bolo viacnásobne odoprené vyplácanie zdravotného, v dôsledku čoho bol nútený svoje deti dať do opatery starých rodičov. "Hlavou mi preblyslo, čo teraz budem robiť? Ako sa postarám o svoje deti, keď nemám žiadne peniaze, žiadne úspory, nič?"







Pracovná neschopnosť ho obrala o príjem. Musel sa vysťahovať z domu. Strechu nad hlavou mu ponúkol priateľ vo svojej chate. Krytzer mu platil nájom 700 dolárov, na živobytie mu tak zostávali dve stovky na mesiac. Ešte že mu pomáhala priateľka Lisa. "Bolo to dosť drsné," hovorí. "Chodievali sme na hotdog a kolu, pretože to vychádzalo na 1,5 dolára." Po nociach ale fantómové bolesti v nohe musel tíšiť vodkou. Vyzeralo to veľmi čierne, ale v roku 2011 prišiel záblesk nádeje, keď vysielali epizódu "Antiques Roadshow". Ukázali šokovaného majiteľa indiánskej deky, ktorému práve oznámili, že má hodnotu okolo 500 000 dolárov. Vlastník galérie vysvetlil, že tieto textílie boli drahé už aj v tom čase, mohli stáť asi toľko, čo dokázal vysoko postavený človek zarobiť asi za štyri roky.

"Spomenul som si, že aj ja mám niečo podobné. Išiel som po tú textíliu a začal ju porovnávať s tou, čo ukazovali v televízii," hovorí Krytzer. Boli takmer totožné. "Ten chlap v televízii, ten odhadca hovoril, že má hodnotu okolo 300 až 500 000, ale tá moja má možno cenu len 5 až 10 dolárov." Krytzer zavolal pred televízor svoju matku, ktorá sa k nemu nasťahovala, keď predala dom svojich rodičov. "Máš pravdu, pravdepodobne ti nikto nedá za túto vec viac ako 10 dolárov," vyhlásila.





Indiánsku deku Krytzer zdedil, nikto v rodine si ani neuvedomil jeho hodnotu. Keď mu babička zomrela, zašiel do jej domu, aby si vzal knihy, ktoré mu sľúbila. "Všetko už bolo prebrané mojou sestrou a mojou matkou," spomína si Krytzer. Zostala tam len jedna taška v ktorej bolo niečo ako dva tkané koberce. Patrilo to ešte prababičke. Raz ich rozložila na verande, keď mala mačka mladé. Krytzerova sestra najskôr po koberci siahla, ale následne ho nechala padnúť na zem. Spýtal sa jej, čo s tým chce robiť. "Nechcem to, je to špinavá stará vec." Tak ich vzal a odložil do šatníka, kde ležali sedem rokov.



Po tom, čo videl v televízii svoje dedičstvo vzal do výkupu starožitností. Ale nepochodil. Ani na druhý krát, keď mu povedali, že je to mexická deka. Nevzdával sa a ešte skúsil deku ponúknuť John Moran Auctioneers, čo je miestna rodinná aukčná spoločnosť, ktorá si vybudovala povesť predajom artefaktov indiánskeho pôvodu."Pozrel som ich stránku na internete, kde mali v tom čase reklamu, aby ľudia priniesli svoje veci na otvorený deň, kde ich ohodnotia." Cesta trvala len 30 minút, Krytzer položil deku pred Johna Morana. Dodnes je to jedna z najdrahších položiek, ktoré Moran kedy ponúkol do dražby. "Mnohokrát sa k vám dostane niečo s neznámou históriou," vysvetľuje Moran. Tu však Krytzer vedel, komu deka po celé tie generácie patrila. Počnúc jeho praprapradedom Johnom Chantlandom, obchodníkom z Dakoty z roku 1800.





Po tom, ako Moran poslal vzácny kúsok na ďalšie testy, príbeh sa pomaly uzatváral. Ukázalo sa, že je to jedna z najkvalitnejších a najraritnejších prikrývok vodcov navajo na svete, ako poznamenal odhadca a špecialista Joshua Baer, ​​ktorý sa aukcie zúčastnil. "Toto sa stalo len trikrát alebo štyrikrát s neznámou dekou, že ju zbadáte a hneď viete, že o čo ide," vysvetľuje. "Vstúpite do miestnosti a vidíte na niečo, čo nie je len nezvyčajne krásne, ale čoho výroba trvala skutočne dlho."



Krytzer už vedel, že jeho originálny kúsok by mu mohol hodiť okolo 200 000 dolárov. Bol ale vo vo finančnej núdzi. Potreboval peniaze a pokušenie bolo priveľké, veď konkurenčné firmy mu ponúkali platbu vopred, ak by sa rozhodol odstúpiť od svojej dohody s Moranom. Do dátumu usporiadania aukcie ešte chýbalo niekoľko týždňov. "Ihneď sme prešli do krízového režimu," cituje Jeffa Morana televízia CNBC. "Povedal som mu, že mu dám niečo navyše, do obály som vložil 9000 a odovzdal mu ich na parkovisku pred miestnou pizzou. Urobil som všetko, čo som sľúbil, len sa držte pôvodného scenára," pokračoval Moran. O dva týždne neskôr dostal Krytzer peňazí oveľa viac.

Aukcia sa uskutočnila v utorok 12. júna 2012. Keď do aukčnej siene vstúpil Krytzer s priateľkou Lisou, predstavil Moranovi svoje očakávania."Myslel som, že by som dal trošku opraviť svoje auto, ale začal som sa modliť. Prosím, nech je to dostatok, aby som si mohol kúpiť dom alebo niečo také."

Aukcia mala nakoniec raketový priebeh, len 77 sekúnd. Rýchla, ale vytrvalá cenová vojna vypukla medzi kupujúcim na telefón a Donom Ellisom, nadšencom, ktorý sa objavil aj v epizóde "Antiques Roadshow", ktorá inšpirovala Krytzera. Ponuky sa zo začiatku vyšplhali zo 150 na 500 000 a následne až na milión dolárov, kým nedosiahli konečnú ponuku od Ellisa vo výške 1,5 milióna dolárov.





"Musel som si utrieť pot z hlavy. Začal som hyperventilovať, pretože som tomu nemohol uveriť ... Všetko sa to dralo von a ja som nedokázal lapiť dych." Šťastný koniec priniesol úľavu aj pre Morana, ktorý sa musel postarať o odmietnutie súkromných ​​ponúk, len aby dostal deku do aukcie. Po odpočítaní poplatkov získal Krytzer 1,3 milióna dolárov. Ale bezprostredne po aukcii nastal zmätok. Prichádzali telefonáty od vzdialených príbuzných, ktorí žiadali svoju časť a neraz to skončilo úzkostnými útokmi. Vlastná sestra mu pohrozila, že to dá na súd. Po aukcii strávil päť dní v hoteli, osamote. Aby si premyslel, ako ďalej.



"Bolo to ťažké pochopiť. Myslím tým, že som tvrdo pracoval na stavbách celý svoj život, nikdy som si nič nekupoval, nikdy som si nič nedokázal usporiť, vždy som býval v prenájme, kupoval len ojazdené autá, pretože to bolo všetko, čo som si mohol dovoliť.“

Predtým, než mu vyplatili peniaze, zavolal mu Jeff Moran a požiadal ho, aby prišiel za ním do kancelárie. "Zaplatil som odborníkom štyri hodiny konzultácií, zašli sme príliš ďaleko a pracovali príliš tvrdo na to, aby sme to neurobili... Chcel som dosiahnuť, aby mal jasný cieľ na ceste vpred."





Krytzer následne investoval do akcií a niektorých komunálnych dlhopisov, ako aj do dvoch nehnuteľností. Za ten, v ktorom dnes žije so svojou manželkou Lisou dal 250 000 dolárov, má bazén aj výhľad na údolie. Druhú nehnuteľnosť prenajíma. Dožičil sa aj nejaký luxus, Dodge Challenger SRT8 2012, ktorý upravili chlapíci z „Pimp My Ride" relácii vysielanej na MTV. Nákup nového auta nemohol prísť v lepšom čase. Jeho staré malo už dosť nabehané a žralo olej. "Nikdy som nemal nič také, takže som chcel pekné auto, tak som si ho kúpil." Potom prišla plavba do Mexika so svojou budúcou ženou a jej troma dcérami ako predsvadobná cesta. "Nikdy som nebol na výletnej lodi," vysvetľuje Krytzer.

Peniaze pomohli aj v zlepšení zdravotného stavu. Čoraz častejšie s kempuje na rybárskych výletoch. "Po prvýkrát v priebehu rokov sa môžem prejsť s manželkou po ulici a držať ju pritom za ruku."

Celkovo však, ako hovorí, ho peniaze nezmenili.





"Myslím, že aj keď mám krásny dom a niekoľko áut, dal by som čokoľvek za to, aby som mohol opäť pracovať. Sedieť doma, nech už je to v peknom dome, alebo v chatrči, stále je to nuda a ničnerobenie." Obavy z nedostatku peňazí sú rovnako prítomné ako predtým. Vzhľadom na neočakávaný príjem prestal platiť zdravotné a zistil, že dokonca aj 1,3 milióna dolárov sa dá minúť celkom rýchlo. Len na poistnom a daniach za nehnuteľnosti zaplatí 10 000 dolárov ročne. "Tu ma dane dostanú do hrobu, nemôžem si to dovoliť. Ja som z Kalifornie, vyrastal som tu, ale bez práce je tu ťažké prežiť." Pár sa aktuálne zaoberá predajom svojho domu a presunom na sever do Idaho, kde dane nie sú také zaťažujúce a život je cenovo dostupnejší. "Dane z nehnuteľností sú tam polovičné ako tu, môžem si tam kúpiť iný dom a možno sa pokúsiť získať nejakú prácu na čiastočný úväzok..."

Krytzer priznáva s úsmevom, už od aukcie sa mu žije o niečo jednoduchšie. "Som pevne presvedčený, že som tu, pretože pred rokmi som svoj život otočil. Na základe toho čo som prežil. Je to silná viera a silná myseľ. Bez týchto vecí to nedokážete."



Don Ellis dedičstvo po indiánoch predal ďalej, pred rokom zaň v aukcii ponúkli sumu vyššiu ako 1,8 milióna dolárov. Nový majiteľ chce svoju zbierku darovať Metropolitnému múzeu umenia v New Yorku.