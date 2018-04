Finančné odporúčania pre bežný život: 7 rád, aby vás nič nezaskočilo

Zdroj: USAToday

Foto: thinkstock

dnes 0:01 -

Tu je niekoľko rád a odporúčaní, ktoré neraz ďaleko prekračujú hranice sveta investícií.



Môžete sa dožiť vysokého veku, myslite na to

demografické štatistiky ukazujú, že ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Na druhej strane mediá upozorňujú, že penzijné systémy, tak ako sú nastavené dnes, sa trendom neprispôsobujú dostatočne. Investujte preto tak, ako keby ste sa mali dožiť minimálne 90 rokov. V najhoršom prípade vaše penia niekto zdedí.

Stanovte si hranice, ako budete podporovať rodinu

So životným partnerom by ste si mali túto otázku vyriešiť hneď na začiatku vzťahu. Pri financovaní ďalších členov rodiny je vhodné zvoliť si zlatú strednú cestu. Príliš mnoho aj príliš málo v tomto prípade neveští nič dobrého. Až príde na to, že budú vaše peniaze v rámci rodiny potrebné, je dobré mať nastavené pravidlá zachádzania s nimi, aby ste zbytočne nepodľahli emóciám.

Zapojte do finančných rozhodnutí aj deti

V prípade, že sa vám to podarí. Je otázne, či vôbec o využitie takejto možnosti budú mať záujem. Pokiaľ áno, dokáže vám to ušetriť celý rad budúcich problémov.

Mantinely finančného plánu

Nie každý sme rovnako finančne disciplinovaní, neraz sa prichytíme pri tom, že utrácame viac, než je zdravé. V momente, keď sa realita začína príliš vzďaľovať plánu, môže to viesť k zbytočnému a prehnanému riskovaniu. Nezačnite investovať bezhlavo, dodržujte svoj pôvodný plán, to je celé.





Majte prehľad, ale svoje imanie príliš neriešte

Najbohatší ľudia často ani presne nevedia koľko toho presne vlastnia, pretože ich aktíva nie sú príliš likvidné, teda jednoducho oceniteľné. Nemajú dôvod zaujímať sa o presnú hodnotu svojho majetku. Zapodievať sa niečím podobným, navyše keď ani nie ste príliš bohatí, stráca úplne zmysel. Predstava o bohatstve by mala byť len pomocným faktorom pri stanovení realistických finančných a životných cieľov.

Určite si za seba náhradu na správu majetku

Nemali by ste byť jediným a výhradným správcom svojich peňazí. Bežne sa táto funkcia deleguje na najbližšieho človeka, partnera, alebo člena rodiny, ktorý získava právo dohliadať a spravovať vaše financie v prípade, ak z nejakého dôvodu toho vy nie ste schopní. Takýchto ľudí zo svojho okolia je dobré vopred určiť a vybaviť ich príslušnými právami. Rozhodnutia urobené v rýchlosti, alebo nebodaj až na smrteľnej posteli, nebývajú racionálne.



Mať či nemať deti

Bez detí ušetríte, budete schopní lepšie riadiť svoj život, nezaťažíte svojimi prípadnými dlhmi svoje potomstvo. Psychicky to ale môže byť celkom náročné. Na druhej strane množstvo detí bude mať množstvo svojich detí vašich vnúčat. Čo je lepšie než veľká rodina? A čo takto presťahovať sa za vnúčatami? Odmenou je množstvo zábavy a možno po rokoch aj obnovenie vzťahov s vlastnými deťmi. Vzájomná výpomoc je takto jednoduchšia.



+1 Netrápte sa zbytočnosťami

Jeden múdry človek raz povedal, že je dobré správať sa tak, ako by sme mali žiť večne. A prežívať emócie naopak tak, ako by nám zostával len mesiac života. Keď vás niečo vytočí, skúste si predstaviť, či by vás to rovnako rozhádzalo, ak by vám zostávalo do konca života len tridsať dní. Určite nestálo. Celkom to pomôže v situácii, keď si treba uvedomiť, že nič nie je tak horúce, ako sa na prvý pohľad zdá.