Nič netrvá večne: Upravte si svoju stratégiu o faktor čo ak náhodou

Forbes

Foto: SITA/AP

dnes 9:56

V súčasnom prostredí sa väčšina investorov cíti celkom komfortne. Trhy rastú, volatilita je veľmi nízka, takže na burze dokáže zarobiť ktokoľvek, stačí ak vsadí na široký index. Dokazuje to niekoľko čísel.

- Americký index S&P 500 tento rok prekonal druhý najmenší priebežný pokles v histórii v rámci kalendárneho roka - 2,8 %.







- Realizovaná volatilita na úrovni 7,1 % je treťou najnižšou za 90 rokov.



- Viac ako 5 % pokles ceny akcie nezažili už viac než 300 dní, čo je šieste najdlhšie obdobie v histórii.







- Sharpeho pomer vyjadrujúci pomer ziskov a rizika investorov s dlhodobým horizontom je najpriaznivejší v histórii.







Niet sa čo diviť, že investori nemaj chuť nič vo svojej stratégii zmeniť. Všetko im vychádza. Ale do kedy sa dá spoliehať na to, že situácia na trhoch sa nezmení? Práve mimoriadne priaznivé podmienky na burzách by mali byť varovaním, nič totiž netrvá večne.

"Investori by si mali uvedomiť, že musia prejsť mostom spájajúcim ľahostajnosť s obozretnosťou," tvrdí psychologička Sonja Lyobomirská. "Mali by sa zamyslieť nad tým, čo by sa mohlo stať." To, že je nutné posilniť ostražitosť, podľa nej ešte neznamená, že je nevyhnutné urobiť aj potrebné kroky. Jen dobré si pripraviť plán, ako sa zachováte v rôznych situáciách, ktoré by mohli nastať. Byť pripravený. Najlepší čas na opravu strechy je keď svieti slnko.