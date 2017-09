Na toto sa čakalo: Trump predstavil daňovou reformu, zdanenie firiem klesne na 20 percent

Zdroj: Reuters;ČTK

Ako napísala agentúra Reuters, Trumpov plán je skúpy na podrobnosti, akým spôsobom by sa mal nahradiť výpadok príjmu, aby zásadnejšie nestúpol rozpočtový deficit. Podľa prezidenta reforma uľaví strednej triede, federálnemu zdaneniu by podliehala len menšia časť príjmov typickej strednej vrstvy. Pre jednotlivcov by sa doterajších sedem daňových zlúčilo do troch, 12, 25 a 35 percent. Ako napísla Financial Times podľa zdrojov z Trumpovej administratívy, zatiaľ nie ej rozhodnuté na akú výšku príjmov by sa jednotlivé sadzby vzťahovali.

Zdanenie firemných ziskov má podľa návrhu klesnúť na 20 percent o súčasných 35, pôvodný Trumpov návrh bol ešte o 5 % nižší. V porovnaní so svetovým štandardom, firmy v USA platia vysoké dane a zníženie žiadajú už roky. Pravdou však je, že vďaka legislatívnym medzerám a daňovým zvýhodneniam, mnohé z nich platia omnoho menej než čo definuje sadzba.

Prezident Donald Trump na demokratických zákonodarcov apeluje, aby plán podporili, aj napriek tomu, že návrh spolu nekonzultovali. Demokrati poukazujú na to, navrhované opatrenia by vyústili do nárastu schodku federálneho rozpočtu a skôr, než strednej triede, by priniesli daňové úľavy bohatým Američanom. Analytici tvrdia, že obrovské zníženie daní by sa premietlo nielen do rastu rozpočtového deficitu, ale aj zadlženia, v prípade, že by hospodársky rast nebol tak vysoký, ako to republikáni plánujú.





Trump prehlásil, že bohatí Američania by z ním navrhovanej daňovej reformy neprofitovali a že o znížení zdanenia firiem na 20 percent s republikánmi diskutovať nebude. „Myslím, bohatí ľudia budú mať z reforma len veľmi malý prospech. A čo sa týka korporátnej dane, chcel som začať na 15- percentách a máme 20. 15 by bolo tak nízkych, že by sme prišli o príjmy. Tak máme 20-percent, dvadsiatka je moje číslo a diskutovať o ňom nebudem,“ vyhlásil americký prezident pred novinármi.

Republikáni ani Biely dom nepredložili žiadny prepočet, o koľko by zníženie daní rozpočet pripravilo. Nezisková organizácia Tax Foundation už dávnejšie odhadla, že štátna kasa by v nasledujúcej dekáde prišla o 5,9 bilióna dolárov.



Republikáni zdôrazňujú, že daňový zákon je zastaraný a naliehavo potrebuje zásadnú úpravu, lebo má negativny dopad na konkurencieschopnosť amerických firiem a niektoré vyháňa do zahraničia. Napriek tomu, že ovládajú Biely dom aj Kongres, za Trumpovej éry sa im doteraz nepodarilo presadiť žiadnu významnejšiu legislatívnu zmenu.