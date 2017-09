Česi si požičali už vyše 151 mld. Kč, objem hypoték môže dosiahnuť nový rekord

dnes 18:16 -

Po rekordnom 1. štvrťroku sa objem hypoték v Česku v ďalších mesiacoch zmiernil, za osem mesiacov roka však stále prevyšuje sumu, ktorú české banky poskytli v rovnakom období minulého roka, ukázal Fincentrum Hypoindex.

Za obdobie január až august poskytli české banky na hypotékach viac než 151 miliárd Kč (5,80 miliardy eur). To je o 11 miliárd Kč viac než pred rokom. Je to tým, že ceny bytov stále rastú. Za celý rok tak hodnota hypoték môže prekonať nový rekord, a to aj napriek sprísňovaniu pravidiel zo strany Českej národnej banky.

Ako uviedol server iHNED.cz, v minulom roku poskytli banky záujemcom o hypotéku celkovo 226 miliárd Kč. Či tento rok padne nový rekord, bude závisieť od toho, do akej miery sa záujem o nové bývanie v dôsledku neustáleho zdražovania ochladí. Čísla o vývoji za prvých osem mesiacov zatiaľ naznačujú, že minuloročný rekord padne.

Podľa niektorých analytikov však o tom, či rekord z minulého roka bude prekonaný, rozhodne výsledok v novembri. Ten minuloročný bol totiž rekordný. Dôvodom boli vtedy obavy ľudí z dôsledkov nového zákona o spotrebiteľskom úvere, ktorý začal platiť od decembra.

Banky v tom období dávali najavo, že lacnejšia a jednoduchšia možnosť predčasného splatenia, ktorú zákon prinášal, sa premietne do zvýšenia sadzieb. V úsilí získať nízku sadzbu mnohí Česi preto urýchlili vybavenie hypotéky a v banke ju podpísali práve v novembri. Banky v tom období poskytli na hypotékach okolo 30 miliárd Kč, čo bol najvyšší objem hypoték poskytnutý za jeden mesiac v doterajšej histórii.