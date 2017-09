Air France formálne spustili prevádzku nízkonákladovej dcéry Joon

dnes 13:46 -



Spoločnosť dnes oznámila, že Joon začne letmi do šiestich destinácií. Od 1. decembra bude lietať do štyroch miest v Európe: Barcelony, Berlína, Lisabonu a Porta. Od konca marca 2018 by mala zabezpečiť aj spojenie s brazílskym mestom Fortaleza a Seychelskými ostrovmi.

Aerolínie Joon plánujú prijať 1000 palubných sprievodcov do roku 2020, povedal generálny riaditeľ Air France Franck Terner novinárom. Letecká spoločnosť bude spočiatku používať stroje A340 na diaľkové trasy, od roku 2019 prejde na modernejšie lietadlá A350.

Riaditeľom Joon, ktorých cieľovou skupinou je generácia tzv. mileniálov, bude Michel Mathieu. Už od začiatku sa zapojil do projektu a zastával rôzne pozície v oblasti predaja, digitálneho riadenia a riadenia tržieb rámci skupiny Air France-KLM.

Air France chcú znížiť svoje náklady, aby mohli lepšie konkurovať rivalom z Perzského zálivu na diaľkových trasách a nízkonákladovým dopravcom na krátkych trasách.

Aj ďalšie letecké spoločnosti sa snažia rozšíriť ponuky lacnejších letov prostredníctvom dcérskych firiem, napríklad britská skupina IAG, ktorá vlastní nielen British Airways, ale aj Aer Lingus, či nemecká Lufthansa a jej dcéra Eurowings. Aktuálne problémy nízkonákladových írskych aerolínií Ryanair poukazujú na tvrdý boj v tomto sektore.