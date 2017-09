Účasť zelených v budúcej nemeckej vláde nepoteší automobilky ani elektrárne

dnes 14:31 -

Sociálni demokrati (SPD), doterajší koaličný partner kancelárky Angely Merkelovej, po nedeľných (24.9.) parlamentných voľbách oznámili, že odchádzajú do opozície. To znamená, že sa teraz bude snažiť o dohodu so slobodnými demokratmi (FDP) a zelenými.



Rozhovory o koalícii budú určite komplikované. Zelení môžu začať pretláčať kľúčové body svojho politického programu v energetike a automobilovom priemysle. Tieto dve odvetvia už pritom zápasia s problémami - energetici s prechodom od jadrových elektrární k obnoviteľným zdrojom a automobilky s dôsledkami emisného škandálu.Zelení by v rámci svojho politického programu chceli presadiť zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 - o dekádu skôr než Francúzsko a Británia. "Zelení celkovo presadzujúambicióznejšie ciele a radikálnejšiu reakciu na dieselový škandál," upozornili analytici Morgan Stanley Strana tiež vyzýva na urýchlenie vyradenia uhoľných elektrární a ich úplné uzavretie do roku 2030.Akcie automobiliek BMW, Daimler a Volkswagen dnes klesli o 0,1 -0,7 %. Akcie energetického koncernu RWE, ktorý v Nemecku prevádzkuje uholné elektrárne s výkonom 15,25 gigawattov (GW), čo predstavuje 38 % ich celkovej európskej výrobnej kapacity, sa prepadli o 4,1 % na šesťtýždňové minimum.Analytici zo spoločnosti Jefferies sú však skeptickí a nemyslia si, že by sa uhoľné elektrárne mohli zrušiť tak rýchlo, ako si želajú zelení. Tieto elektrárne sa totiž podieľajú približne 50 % na celkovej výrobe elektrickej energie v krajine. Nemecko bude musieť vybudovať výrobné zariadenia s produkciou 130 GW z obnoviteľných zdrojov, aby dosiahlo rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu.