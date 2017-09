Neistá budúcnosť: Čo bude znamenať Merkelovej oslabená pozícia pre euro

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:58 -

Už po predbežných výsledkoch, ktoré ukázali, že Angela Merkelová už nemá tak silnú pozíciu a krajne pravicová strana Alternatívne pre Nemecko (AFD) získala svoje prvé kreslá v parlamente. Mena klesla voči doláru, okolo 13:00 londýnskeho času sa obchodovala na úrovni 1,1872 USD.





Obchodníci nemajú jednotný názor pokiaľ ide o výkonnosť eura v blízkej budúcnosti, ale poukazujú na to, že Európska centrálna banka (ECB) bude aj naďalej základným faktorom pre vývoj menového páru. "Reakcia na úverových trhoch je predvídateľná, s tým, že ECB má stále silný vplyv na európske dlhové trhy. Je nepravdepodobné, že by sa objavili výraznejšie pohyby," povedal Stephen Gallo, európsky menový stratégie BMO Financial Group.



Nedeľné hlasovanie prekvapilo mnohých obchodníkov. Panuje určitá neistota ohľadom povolebných koaličných rokovaní. "Je to zlomový bod v nemeckej politike, ale v krátkodobom výhľade nič dramatické zmeny z krátkodobého hľadiska, než sa začnú koaličné rozhovory. ECB je stále pripravená začať škrtiť kvantitatívne uvoľňovanie v nasledujúcich mesiacoch a americký dolár je stále vo viacmesačnom klesajúcom trende," dodal Gallo z BMO.

Väčšina stratégov je presvedčená, že výsledky volieb nezmenia politické smerovanie, ale názorovo sa rozchádzajú pokiaľ ide o otázku výkonnosti eura voči doláru. Lothar Mentel, generálny riaditeľ spoločnosti Tatton Investment Management si myslí, že opätovné zvolenie Merkelovej, napriek slabším volebným číslam v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami, by nemalo podstatne zmeniť smerovanie politiky. Ani Kit Juckes, globálny stratég Societe Generale to nevníma inak. "Eurodolár neurobil veľký skok," povedal pre televíziu CNBC s tým, že úroveň by sa mohla ustáliť na približne 1,19 dolára. V prípade, že sa koaličné rozhovory budú preťahovať, mena bude klesať ďalej. "Ak to bude trvať veľmi dlho, bude to dôvod, prečo euro klesne nižšie, než sa obchoduje tento týždeň," povedal.

"Domnievame sa, že menový pár EUR / USD sa pohne zo súčasných úrovní v horizonte jedného až troch mesiacov. Naša 6-mesačná prognóza hovorí o úrovni 1,22 EUR / USD. Z tohto pohľadu predstavuje európska politika pre tento výhľad riziko," povedala Jane Foleyová z Rabobank pre televíziu CNBC.