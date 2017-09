Tretina slovenských domácností s nízkym príjmom je podľa Eurostatu preľudnená

dnes 14:31 -

Približne tretina domácností s nízkym príjmom je na Slovensku podľa štatistík Eurostatu preľudnená a nespĺňa štandard. Podobné je to aj v ďalších príjmových kategóriách. Kým na Slovensku na jedného človeka pripadá 1,3 izby, v Belgicku je to až 2,5 miestnosti na osobu a ešte o niečo viac je to na Malte. Informovala o tom Poštová banka.

Podľa definície Eurostatu je tzv. spálňový štandard splnený vtedy, ak každý dospelý pár, ako aj dospelá osoba nad 18 rokov, má k dispozícii samostatnú izbu. Na základe tohto kritéria sa o jednu izbu môžu deliť maximálne dve deti do 12 rokov. Staršie ako 12 rokov, ak sú opačného pohlavia, by už mali mať samostatné izby. “Realita je však taká, že len dve z piatich detí na Slovensku majú vlastnú detskú izbu. Tretina detí starších ako 12 rokov má spoločnú izbu so súrodencom, bez ohľadu na pohlavie,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Od ostatných krajín sa Slovensko líši aj tým, že Slováci neradi bývajú sami. Kým v Nórsku, vo Švédsku alebo aj v Dánsku žije osamote vo vlastnom alebo v prenajatom byte až 30 % ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, na Slovensku sú to iba 3 % v tejto vekovej kategórii. Mladí Slováci zostávajú u rodičov podľa Žáčkovej dovtedy, kým si nenájdu partnera, s ktorým sa osamostatnia, pričom vtedy už vo väčšine prípadov pristupujú ku kúpe vlastného bývania.