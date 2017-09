Zatepľovanie budov už nebude zaťažovať verejné financie

dnes 18:16 -

Investície do zatepľovania budov už nebudú zaťažovať verejné financie. Ako informoval rezort financií, je to výsledok viac ako trojročnej diskusie a snáh Ministerstva financií SR, ktoré počas uplynulých rokov intenzívne komunikovalo o tejto téme s Európskou komisiou, Eurostatom a ostatnými členskými krajinami EÚ. Tento týždeň vydal Eurostat štatistické usmernenie, podľa ktorého súkromné investície do renovácie a energetickej efektívnosti verejných budov už viac nebudú negatívne ovplyvňovať deficit ani dlh verejného sektora.

Ministerstvo financií SR víta tento výsledok a očakáva od neho nárast investícií, ktoré budú pozitívne vplývať na obnovu verejnej infraštruktúry, energetickú samostatnosť Slovenska, ochranu životného prostredia a tvorbu pracovných miest. Nové pravidlá umožnia zapájanie know-how a financií súkromného sektora do takýchto investícií, a to bez vplyvu na verejné financie.

Účasť súkromného sektora na investíciách do energetickej efektívnosti verejných budov zvyšuje podľa ministerstva kvalitu a znižuje náklady poskytovaných služieb. Okrem toho otvára dvere pre ambicióznejšie investície do energetickej efektívnosti verejných budov. Tri štvrtiny z viac než 15 tisíc budov na Slovensku sú ešte stále v pôvodnom stave, preto je ich prevádzka podľa ministerstva zbytočne drahá a neposkytujú zdravé a produktívne prostredie.

V minulosti investície súkromných firiem na renováciu a energetické zhodnotenie verejných budov z pohľadu štatistického vykazovania navyšovali deficit a dlh verejného sektora. Dialo sa tak aj napriek tomu, že dané opatrenia boli financované zo zdrojov súkromných firiem, ktoré následne garantovali zníženie výdavkov verejných budov na energetickú spotrebu. Súkromné firmy svoj príjem získavali práve z takto ušetrených výdavkov verejných budov. Platilo pritom, že pokiaľ sa úspory nedosiahli v garantovanej výške, za chybu platila súkromná spoločnosť a nie verejný sektor.

Takéto nastavenie pravidiel v minulosti viedlo podľa rezortu financií k paradoxnej a nelogickej situácii, v ktorej verejný sektor nemal žiadnu motiváciu aby investície do renovácie a energetickej efektívnosti verejných budov realizoval zo súkromných zdrojov namiesto zo zdrojov štátneho rozpočtu.