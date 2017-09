Bitcoin: Koniec obchodovania v Číne, pozitívnejšia regulácia v Rusku a schizofrénia šéfa americkej banky

Zdroj: Lindak

Foto: SITA/AP

dnes 9:03 -

Všetko začalo zákazom nového systému na získavanie financií tzv. ICO (Initial coin offering). Prostredníctvom systému spoločnosť uvedie na trh tzv. tokeny a za tie dostane peniaze od investorov.. Čína nie je prvou krajinou, ktorej sa ICO nepáči, avšak v hejtovaní pokročila najďalej. Dôvodom je to, že tento systém nie je vôbec regulovaný a samozrejme, často ide o podvody. Spolu so zákazom ICO sa objavili aj obavy zo zákazu samotných kryptomien. O pár dní sa obavy naplnili. Čínske burzy, jedna za druhou, začali oznamovať, že okamžite končia svoju činnosť. Okrem dvoch, ktoré skončia až koncom októbra.



Samozrejme cena Bitcoinu reagovala prepadom, a ako už býva tradíciou, Bitcoin stiahol aj ostatné kryptomeny. Na moje prekvapenie, hneď deň po udalosti väčšina kryptomien zmazala straty a dostala sa na predchádzajúce úrovne. Osobne to pripisujem dvom dôvodom.



Prvým je, že trhy to už podvedome očakávali, keďže to nebol prvý krok zo strany Číny proti Bitcoinu. Dalo by sa to prirovnať k prepadu trhov v prípade Brexitu či zvolenia Donalda Trumpa. Vtedy rovnako trhy reagovali na ďalšiu nečakanú udalosť menej a rýchlejšie sa z prepadu dostali. Druhým je, že Bitcoin v Číne už nemal tak výrazné slovo z hľadiska objemov. Väčšina sa obchoduje v dolári, eure, ale aj v jenoch alebo v kórejských wonoch.





Bitcoin sa dostal na pretras aj do americkej banky J.P.Morgan. Tamojší CEO Jamie Dimon sa vyjadril, že považuje Bitcoin za bublinu a nedovolí svojim zamestnancom, aby s ním obchodovali. Samozrejme trhy to trošku ovplyvnilo. Napriek tomu to pre nadšencov kryptomien veľa neznamenalo. Tí vedia, že banka je v Ethereum Enterprise Alliance, ktorá chce prostredníctvom smart kontraktov vylepšiť finančný systém, a rovnako nedávno banka podpísala spoluprácu aj s vývojármi meny Zcash. Z tejto spolupráce si chcú odniesť anonymitu, ktorú Zcash poskytuje. Vyjadrenia Dimona treba vnímať skôr ako schizofréniu.

Dobrá správa prichádza z Ruska. Krajina zmenila svoj postoj ku kryptomenám. Dúfajme, že už posledný krát. Minister financií Anton Siluanov oznámil, že legislatíva sa bude meniť. Používanie kryptomien už nebude trestané, ale nastaví sa „pozitívnejšia“ regulácia. Nákup kryptomien sa bude pravdepodobne posudzovať rovnako, ako nákup akcií.

Mierny nárast obchodovania s kryptomenami sa predpokladá aj v Portugalsku. Krajina podobne ako susedné Španielsko, alebo aj naše Slovensko, zavádza obmedzenie na používanie hotovosti. Ľudia pravdepodobne začnú používať aj Bitcoin a ostatné kryptomeny, keďže za ich používanie ich (zatiaľ) nikto nebude trestne stíhať. Najväčším priekopníkom v obmedzovaní hotovosti je Austrália, kde si na rok 2022 naplánovali úplné zrušenie hotovosti a prechod na čisto elektronickú formu. Mimochodom v Austrálii to už ozaj vyzerá na reálny koniec dvojitého zdaňovania. Malo sa skončiť už 1. júla, avšak vláda to nestihla a koniec dvojitému zdaneniu nastane až na jeseň.

V minulom článku sme písali o Estónsku, ktoré by chcelo vlastnú kryptomenu Estcoin. Žiaľ len chcelo, pretože Európska centrálna banka to hneď stopla, keďže na poli Eurozóny je len jedna oficiálna mena a Dragimu sa tento nápad vôbec nepáčil.

Odlišné použitie Blockchainu našiel rovnako severský štát, Fínsko. Miestny startup Moni by chcel platobné karty rozdať migrantom. Tieto karty by disponovali určitou sumou a prostredníctvom Blockchainu by chceli sledovať všetko, čo sa presunie z, alebo na kartu. Pomôcť migrantom alebo tretím krajinám je v poriadku. Sledovanie všetkého, čo sa s nimi udeje už celkom v poriadku nie je. Satoshi Nakamoto takéto využitie v plánoch určite nemal. Nevadí, ani Albert Einstain si nemyslel, že vynájdenie atómovej bomby sa do takej miery zneužije.

Autorom je Martin Lindák, analytik Nadácie F.A. Hayeka