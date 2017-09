Hospodársky rast podľa OECD: Eurozóna zrovnala krok s USA

Zdroj: reuters,ČTK

"Ak sa porozhliadame po svete, zistíme, že po prvý krát od roku 2008 žiadna z ekonomík nevykázala pokles," uviedla hlavná ekonómka organizácie Catherine Mannová pre agentúru Reuters. OECD zvýšila prognózu rastu hrubého domáceho produktu eurozóny na 2,1 percenta z odhadovaných 1,8 percenta, predpoveď pre USA na úrovni 2,1 percenta nezmenila.

Hlavným dôvodom revízie prognózy smerom hore je vývoj vo Francúzsku a Taliansku, ktoré za ostatnými štátmi platiacimi eurom zaostávali. Odhad rastu HDP vo Francúzsku OECD zvýšila z 1,3 na 1,7 percenta a v Taliansku z 1,0 na 1,4 percenta. Dokonca ani 13-percentné posilnenie eura voči doláru od začiatku roka rast eurozóny nezbrzdí, pretože vývoz stimuluje silný globálny dopyt.







Za veľkými ekonomikami zaostáva Veľká Británia, tento rok sa jej HDP má zvýšiť len o 1,6 percenta. Je to rovnaký odhad, aký OECD zverejnila v júni. Ako inak, dôvodom sú problémy spojené s odchodom z Európskej únie.

Pokiaľ ide o menovú politiku, OECD je toho názoru, že americký FED by sa mal držať postupného zvyšovania úrokových sadzieb a pomaly začať znižovať svoju bilanciu. ECB odporúča obmedziť nákupy dlhopisov a následne postupne skoncovať so zápornými úrokovými sadzbami. To však záleží od toho, aká bude situácia na finančných trhoch a na stabilite vývoja inflácie.



Medzi ekonomikami, ktoré nie sú členmi 35-ky OECD, je raritou India. Prognóza tohtoročného hospodárskeho rastu jej bola znížená z 7,3 na 6,7 %, kvôli dôsledkom zavedenia novej dane z predaja tovaru a služieb.



Slovenská ekonomika podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v tomto roku posilní o 3,3 percenta a v budúcom roku sa tempo jej rastu zrýchli na úroveň 4,1 percenta, pričom smerom hore ju bude ťahať pretrvávajúci silný domáci dopyt. V rámci najnovšieho ekonomického výhľadu tak v prípade ekonomiky Slovenska potvrdila svoju júnovú predikciu.

OECD očakáva, že

- zlepšujúca sa situácia na trhu práce a rastúce príjmy zvýšia spotrebu slovenských domácností,

- nezamestnanosť v krajine by mohla v budúcom roku klesnúť k hranici 7,5 percenta, čiže na najnižšiu úroveň od vzniku SR,

- slovenskí exportéri by mali naďalej zväčšovať trhový podiel, čo umožní bežnému účtu platobnej bilancie krajiny dosiahnuť mierny prebytok,

- inflácia na Slovensku bude postupne rásť v dôsledku oživenia cien energií.