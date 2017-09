Ministri odsúhlasili zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

dnes 14:16 -

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty mieri do parlamentu. Vláda totiž v stredu návrh z dielne ministerstva financií odsúhlasila. Ide pritom o úpravy, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe, a tiež z potreby zosúladenia legislatívy s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty okrem iného počíta so zmenami v zdaňovaní prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu práve v zmysle rozhodnutia súdneho dvora. Podľa navrhovaného znenia by sa tak osobitná úprava zdaňovania tejto prirážky mala uplatňovať na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb. V súčasnosti sa uplatňuje, iba ak je príjemcom konečný spotrebiteľ, teda cestujúci.

Návrh novely zákona, ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2018, počíta okrem iného aj so zmenou podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu, vyriešením vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky, či so zavedením povinnosti podávať súhrnné výkazy pre zdaniteľné osoby, ktoré sa zúčastňujú na trojstrannom obchode. Návrh zároveň oslobodzuje od dane z pridanej hodnoty bezodplatné dodanie tovaru formou daru, určeného na vývoz do tretích krajín ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti prostredníctvom rezortu vnútra.

Zámerom návrhu zákona je taktiež umožniť vyhotovenie súhrnnej faktúry aj v prípadoch, ak je príjemca zahraničnou zdaniteľnou osobou. „Úprava prispeje k zníženiu administratívnej záťaže platiteľov dane,“ konštatuje v návrhu ministerstvo financií s tým, že platný zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje vyhotovenie súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárnych mesiacov, len ak príjemca plnenia je tuzemskou zdaniteľnou osobou.