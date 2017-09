Večný optimista Buffett: Spojené štáty majú perspektívu, nešpekulujte na pokles

Zdroj: Reuters

"Kedykoľvek počujem, že ľudia hovoria pesimisticky o tejto krajine, pomyslím si, že sú úplne mimo," povedal Buffett v New Yorku počas osláv 100. výročia časopisu Forbes.

Miliardár Buffett zmenil firmu Berkshire od roku 1965 z neúspešnej textilnej spoločnosti na konglomerát s viac ako 90 podnikmi v oblastiach ako je poistenie, železnice, energetika a maloobchod, ktorá má viac ako 100 miliárd dolárov v akciách.

Buffett sa vyjadril aj rastúcemu indexu Dow Jones, ktorý podľa neho za sto rokov poskočí zo súčasných 22 370 bodov na "viac ako 1 milión". Podľa neho je to možné, ak sa pozrieme ako na tom bol index približne pred sto rokmi (80 bodov).







Ale Buffett vie, že toho sa on už nedožije, má 87 rokov a bude rád ak dosiahne stovku. Odvolal sa však na prieskum, podľa ktorého z 53,364 ľudí v Spojených štátoch, ktorí mali najmenej 100 rokov, bol pomer žien k mužom takmer 5 ku 1. "Mali by sme začať premýšľať o zmene pohlavia," vyvolal smiech Buffett.



Napriek tomu verí, že dlhodobé investovanie zmysel má. Poznamenal, že keď Forbes vytvoril svoj prvý zoznam 400 najbohatších Američanov v roku 1982, Buffett mal len 250 miliónov dolárov, podobne ako ďalších asi 1 500 ľudí. Všetci mali ale jedno spoločné. "Nevsádzali na krátke pozície," povedal s odkazom na ľudí, ktorí stávkujú na pokles ceny akcií. "Je to 241 rokov, kedy Thomas Jefferson napísal Deklaráciu nezávislosti, staviť na shortovanie USA je vopred prehraná hra. Predpovedám, že to tak bude aj naďalej."